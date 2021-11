Testdommere: Den billigste kakao er lækker og unik og med smag af hø og røg

Fakta

Kakao og træning

Et klassisk råd lyder, at man skal drikke kakaomælk efter en hård omgang træning. Kakaomælk indeholder nemlig både protein og kulhydrat, som er vigtigt, hvis man skal restituere. Men passer det egentlig?

»Det kan bestemt være en idé at drikke kakaomælk, når man har trænet. Kakaomælk indeholder en nogenlunde passende mængde og type af kulhydrater og proteiner i forhold til at restituere muskler optimalt både med hensyn til genopfyldning af sukkerdepoter og til muskelopbygning.

Men det giver klart mest mening, hvis man træner dagligt ved høj intensitet, hvor det er afgørende at blive klar til mere træning dagen efter. Går der nogle dage, før du træner igen, kan kroppen sagtens nå f.eks. at fylde sukkerdepoterne på andre måder. Samtidig er der ret mange kalorier i kakaomælk, så hvis man træner for at tabe sig, kan det være en mindre god idé med kakaomælk«, lyder det fra Andreas Mæchel Fritzen, der er adjunkt i sportsernæring ved Institut for Idræt og Ernæring ved Københavns Universitet.

