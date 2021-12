Test af flaskeforseglere: Boblerne bevares bedst under billig prop

FAKTA

Sådan gjorde vi

Politiken bad to dommere om at teste fem forskellige flaskeforseglere, der er beregnet til at bevare bobler i champagne og mousserende vin, efter at vinen har været åbnet.

Thomas Ilkjær er daglig leder af Vinakademiet i Danmark, vinskribent på bl.a. Politiken, underviser i vinsmagning samt forfatter til flere vinbøger.





Camilla Plougsted er sommelier og stifter af bl.a. Nordic Sommelier Academy, Female Sommeliers og Vin & Foredrag.

Testens fem flaskeforseglere er testet på fem identiske flasker mousserende vin, der har form og åbning som en typisk flaske champagne på 75 cl. Flaskerne blev åbnet, og halvdelen af vinen blev hældt fra, hvorefter flaskeforseglerne med det samme blev monteret på de halvtomme flasker. De fem flasker blev dernæst sat på køl i 48 timer indtil dommernes vurdering af flaskeforseglernes evne til at holde på boblerne i vinen.

Under testen fik dommerne en nyåbnet flaske mousserende vin – magen til de fem andre – til at vurdere bobleniveauet op imod.

Dommerne har primært vurderet flaskeforseglerne ud fra deres evne til at bevare bobler, smag og vinens mousserende mundfornemmelse, men også produkternes brugervenlighed i forhold til montering på flaskerne har spillet en rolle i bedømmelsen.

Dommerne gav hver variant en samlet bedømmelse på mellem 1 og 6 tjektegn, hvor 6 er bedst. Antallet af tjektegn er oprundede gennemsnit af dommernes karakterer. I de tilfælde, hvor to produkter har fået samme karakter, er det billigste produkt placeret bedst i testen.





Vis mere