Bedste aftersun er testens dyreste - og alt for dyr

De to dommere i Politikens test af aftersunlotion foretrækker at bruge deres sædvanlige cremer efter solbadning frem for aftersunprodukter. Skulle de alligevel bruge en aftersunlotion blandt de seks testede, vælger de produktet fra Clinique – testens dyreste.