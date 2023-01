Kun få danbo-oste klarer at dele smag med en skive rugbrød

Det er det store spørgsmål, da Politikens to testdommere sætter sig til bords for at smage på seks forskellige danbooste, købt i danske supermarkeder. For Rasmus Holmgård, der er gastronomisk formidler med speciale i mejeriprodukter og den ene af de to dommere, kommer det meget an på, hvad man personligt søger i en ost. For en ost kan sagtens være en rigtig god og velproduceret, uden at den udtrykker stor personlighed.