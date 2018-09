Hallo! Hallo! Er der nogen? Nogen, der kan hjælpe? Jeg vil så gerne ... hjem

I tre år fulgte den svenske fotograf Maja Daniels beboerne på en afdeling for Alzheimer-patienter på et hospital i det nordvestlige Frankrig.





Nogle gange kunne de kredse i flere timer omkring døren, der skilte dem fra resten af sygehuset – og fra livet, som de engang kendte det.





Døren var lukket og låst for at undgå, at beboere forsvandt ud af den og ikke kunne finde tilbage eller kom til skade.





Men - spørger fotografen - er den samtidig et billede på det samfund, vi selv har skabt, som ikke rigtig har tid til at tage sig af den usikkerhed, forvirring og skrøbelighed, som vi alle risikerer at opleve, når vi bliver gamle?