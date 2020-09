Kære far ... Hvem er jeg?

Han var der ikke, Kine Michelle Brunieras far. Han var der ikke, når hun vågnede. Eller skulle sove. Eller ville have svar på nogle af de spørgsmål, man har som barn. Eller voksen, for den sags skyld. Han boede langt væk. Og sloges med et misbrug. Og i mange år så hun ham slet ikke. Den norske fotograf Kine Michelle Bruniera mener, at hun har arvet sin mors retfærdighedssans, hendes stædighed og syn på religion. Men hvad hvis hendes far havde været en del af opdragelsen? Havde det ændret hendes liv? Ville hun have haft andre interesser? En anden karriere? I fotoserien ’Fathers’ har hun taget billeder, der kunne have siddet i hendes private familiealbum.