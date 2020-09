Ingen er perfekte, siger vi. Som for at huske andre – og os selv – på, at det er menneskeligt at være menneske.

Alligevel er vi ofte umanerlig enige om, hvad der er smukt.

Det mærker Amber, Miriam, Sandra, Suu, Juno, Anke og Isa på billederne herunder. At vi i udpræget grad hylder det fejlfri. Og at dét at være anderledes i manges øjne også er at være ... grim.

De kan se det i vores blikke. Når vi kigger på dem. Eller kigger væk.

De er særlige. De ser anderledes ud.

Og DERFOR er de smukke, synes den hollandske fotograf Justine Tjallinks, der har en fortid som art director i modebranchen.

Her undrede hun sig over, at det altid var de såkaldt smukke mennesker, der blev fotograferet iscenesat og ... smukt.

Mens de såkaldt ’unormale’, dem der ikke passer ind i vores standardopfattelse af skønhed, blev portrætteret andre steder – råt og dokumentarisk.

Hun sagde sit job op og har siden opnået stor anerkendelse for sine fotografier, som ikke skjuler det uperfekte.

Tværtimod. De fremhæver det.

De gør det ... smukt.