Se! De bedste billeder - Årets Pressefoto gennem mere end 40 år

2008. Den aften, hvor det amerikanske valg blev afgjort, var omkring en kvart million mennesker samlet i Grant Park, Chicago. Her så de valgresultaterne tikke ind. Og her hørte de Barack Obamas første tale til nationen som nyvalgt præsident: »The road ahead will be long. Our climb will be steep. We may not get there in one year or even one term, but America - I have never been more hopeful than I am tonight that we will get there. I promise you - we as a people will get there«. Foto: Peter Hove Olesen