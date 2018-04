Søren Solkær

FOR ABONNENTER

år DR’s generaldirektør i ’Debatten’ på DR 2 torsdag aften forsøger at fremføre et ligefremt argument om, at man får et andet DR, hvis man gennemfører de planlagte besparelser, udbryder kulturminister Mette Bock som en klasselærer på nippet til at tvinge en ahaoplevelse ned i halsen på 28 elever med én sætning: »Det er jo meningen« (’for pokker da’, må hun have tænkt).

Det er den prås, der bør gå op for kritikerne af regeringens udspil til et kommende medieforlig. Det er meningen at gennemføre en besparelse samlet set – endda en massiv en af slagsen. Det er meningen at få DR ned i en lidt mere naturlig størrelse og få mediemastodonten til at fokusere på færre områder, som så skal løftes bedre.

Det er meningen, at regeringen hellere vil støtte startups end dem, der er godt i søen, fordi det over hele paletten er meningen, at flere aktører med flere ideer skal komme med bud på, hvordan dansk indhold skal produceres. Derfor skal netmedier selvfølgelig også momsfritages ligesom trykte medier.

Jo, men hvorfor så ikke gå liberalamok og overlade alt det til de fri markedskræfter? Fordi regeringen faktisk brænder for dansk indhold, kulturformidling og nyhedsdækning på dansk. Det er en anerkendelse af, at her er der simpelthen ikke en businesscase for udenlandske giganter som Facebook og Google. Det er altså en politisk prioritering, at man gerne vil regulere markedet for at opnå et bestemt resultat på medieslagmarken. Det er altså også meningen. Man får næsten lyst til at trykke T-shirts med budskabet: Det er meningen.