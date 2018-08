Lager- og transportmedarbejder. Bor med sin kæreste, som hun har været sammen med i 8 år.

Kassen med slik i skabet er en, som hun selv har fået sin kæreste til at lave. Der er to strips i den ene ende og to hængelåse i den anden – og kun kæresten ved, hvor nøglen er. Hun kan ikke styre, hvad hun spiser. Slet ikke derhjemme. Hun er ked af, at hendes kæreste ikke kan have mad liggende, som han godt kan lide – for hun spiser det. For eksempel kan hun finde på at stå op om natten og spise af hans nutella. Så prøver hun at glatte ud i den, så kæresten ikke kan se det. Men han ved det godt, og den er hurtigt væk, og så køber hun en ny.

Som barn var Heidi ikke overvægtig, før hun kom i 7.-8. klasse. Pigerne fra hendes klasse begyndte at mobbe hende – og kalde hende ’Vincent’. Hun fik aldrig nogen forklaring på hvorfor – men mener selv, at det havde noget med filmen ’Skønheden og udyret’ at gøre. Udyret, Vincent, var en blanding af menneske og løve – og hun tolker det, som om klassekammeraterne syntes, at hun var dum og grim. Det var der, hun begyndte at trøstespise.

I 2010 får Heidi en gastric bypass-operation. Den har hjulpet på hendes vægt, men hun har stadig problemer med tvangsspisning. Nogle gange kan hun blive helt panikslagen over, at hun ikke kan spise så meget, som hun kunne før operationen. Så det gør hun alligevel, til hun sidder og sveder og ryster.