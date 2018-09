32 millioner slagtesvin. 40.000 malkekøer side om side. En hønsegård med 3 millioner høner, der lægger 2 millioner æg om dagen: Sådan ser det ud, når 1.400.000.000 kinesere skal have mad på bordet

Samtidig med, at markedet for færdigretter og færdigproduceret mad vokser vildt i Kina, vokser også de kinesiske forbrugeres krav til madens kvalitet.

En McKinsey-rapport fra 2016 angiver, at næsten 3 ud af 4 kinesere i dag er bekymrede for, at den mad, de spiser, er decideret skadelig for deres helbred.

Og det kan man sådan set ikke fortænke dem i. Landet har i den grad haft sine helt, helt unikke fødevareskandaler.

Som da man fandt melamin, der bruges til fremstilling af plastik, i modermælkserstatning, og 300.000 børn blev forgiftet, 50.000 indlagt og 6 døde. Eller da det kom frem, at over 3 ton bønner var blevet sprøjtet med et forbudt pesticid. Eller da der pludselig var kød på markedet, som var forurenet af en bakterie, der gjorde det blåt og selvlysende, når forbrugerne slukkede lyset i køkkenet (!) og som medierne derfor kaldte for ‘Avatar-kød’.

Og så er der miljøet. Umiddelbart er det nok svært at forestille sig de nye giga-farme og mega-fødevarefabrikker som andet end en ekstra belastning. Manglende hensyn til dyrevelfærden ser kritikerne også som et voksende problem.

De mere positive og optimistiske røster anholder, at det er nemmere at lave regler for og føre tilsyn med få store producenter end med det helt uoverskuelige virvar af småbønder og -producenter, som tidligere har leveret mad til kinesernes tallerkener.

Og mens der diskuteres, kører de færdiglavede nudler i tætte bånd fra loft til gulv på fabrikken i Zhengzho. Og 1.400.000.000 kinesere tænker på, hvad de skal have at spise i morgen.