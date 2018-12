»Jeg er helt klart mere tilbageholdende, når jeg er Søren – end når jeg er Karli med kæmpestore bryster, stort hår og store læber«

Forleden kunne Søren Kenni Lopdrup fejre, at det var et år siden, han stak i en glimmerkjole og et par kilometerhøje hæle og tog hul på livet som drag queen. I et par måneder har Politikens fotograf Therese Jægtvik fulgt Søren - og Karli.