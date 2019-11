»Det er vigtigt for mig, at jeg kan se tilbage og tænke, at jeg havde nogle gode ungdomsår«: At være i tyverne handler også om mod til at droppe ud og ændre livsbane

I en måned har Politiken fulgt seks unge kvinder, for at finde ud af hvordan hverdagen ser ud for dem, der er ved at træde ind i det voksne liv. Veninderne Clara, Frida, Monique, Marina, Signe og Naja lukker os ind i deres liv og fortæller om drømmen om at blive chef i egen Føtex og den dårlig samvittighed over at spise en is. De deler deres indre kampe om at føle sig gode nok, i et ungdomsliv, hvor det nogen gange er lettere at slå sig selv oven i hovedet, end at klappe sig selv på skulderen.