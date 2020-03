2000 ​​





Sierra Leone. Oprørere fra RUF (Revolutionary United Front) er berygtede for at hugge hænder og i nogle tilfælde ben af civile. Dette er sket i en grusom kampagne for at skræmme civilbefolkningen.

Foto: Jan Dagø













2001​





Lise Sievert på 96 år med hjemmehjælper Morad Hijji.

Foto: Steen Wrem













2002 ​​





Verdens glemte flygtninge. I grænseområdet mellem Sierra Leone og Liberia venter liberiske flygtninge på transit-tilladelser, så de kan få adgang til flygtningelejre inde i landet. De er flygtet fra borgerkrigen i Liberia mellem oprørere og præsident Charles Taylor.

Foto: Jan Grarup













2003 ​​





Bam, Iran. Efterskælv og oprydningsarbejde fik støvet til at rejse sig i byen, der før skælvet havde 150.000 indbyggere.

Foto: Jan Grarup













2004 ​​





Det nye EU. En dreng sover til middag i Trebisov, Slovakiet. 1. maj ændrede Europa sig markant. Ti nye lande blev optaget i den Europæiske Union og med dem fulgte en lang række sociale problemer, som nu også er Europas problem. I små landsbyer spredt over hele Slovakiet bor romaer i ghettoer og fattigdom. De er ekskluderet fra resten af samfundet og har ikke ret til at stemme og gå i skole.

Foto: Jan Grarup













2005 ​​





26. december 2004 udløste et jordskælv med en styrke på 9,3 på Richter-skalaen en tsunami. Tsunamien ramte 9 lande i det Indiske Ocean. Flodbølgen kom midt under julemessen i Skt. Marias kirke i Matara i det sydlige Sri Lanka. Den dræbte 20 kirkegængere og en nonne og efterlod kun armene af jesusfiguren på korset.

Foto: Jacob Ehrbahn













2006 ​​





Overbefolkning i Filippinerne: Alt for mange mennesker. Alt for lidt plads. Sekund for sekund bliver vi flere mennesker på jorden. Fra at være 6,5 milliarder forventes vi at blive ni milliarder mennesker inden 2050. Billedet er fra fødeafdelingen på Dr. Jose Fabella Memorial Hospital i Manila. Uvidenhed om prævention er hovedårsagen til Filippinernes overbefolkning.

Foto: Mads Nissen













2007 ​​





I krig. Henrik Nøbbe begraves i Århus. Efter Henriks ønske er det hans egen gruppe, der bærer kisten.

Foto: Gregers Tycho Axelsen













2008 ​​





Den aften, hvor det amerikanske valg blev afgjort, var omkring en kvart million mennesker samlet i Grant Park, Chicago. Her så de valgresultaterne tikke ind. Og her hørte de Barack Obamas første tale til nationen som nyvalgt præsident: »The road ahead will be long. Our climb will be steep. We may not get there in one year or even one term, but America – I have never been more hopeful than I am tonight that we will get there. I promise you – we as a people will get there«.

Foto: Peter Hove Olesen













2009 ​​





En stjerne i himlen: Vibe ligger i en hospitalsseng i stuen. Vibes far Michael og mor Helle spiser aftensmad med en af Michaels venner. Forældrene var gået fra hinanden i begyndelsen af 2009, og moren Helle var flyttet ud af huset. I den sidste uge af Vibes liv flyttede hun tilbage til huset for at være så tæt på sin datter som muligt i hendes sidste dage.

Foto: Thomas Lekfeldt













2010 ​​





Lars Løkke Rasmussen på besøg i Askerød – en af de bebyggelser, han har sat på ghettolisten. I Askerød synes beboerne, at det er urimeligt. De mener, at han og hans regering skader dem. Under besøget taler de blandt andet om, at det er umuligt at leve uden at snyde med SU’en. »Bare lige for, at vi ikke taler forbi hinanden. Det er ikke os inde på Christiansborg, der har siddet og besluttet, at I skulle begå kriminalitet«, lyder det fra Lars Løkke Rasmussen.

Foto: Martin Lehmann













2011 ​​





På et hospital i Tobruk ligger Hussein Saleh Hassan, 52 år, dødeligt såret. Han blev skudt i hovedet af Gaddafi-tro soldater, da han sammen med en gruppe mænd stormede den lokale politistation 17. februar 2011. Angrebet på politistationen var et af startskuddene til revolutionen i Libyen.

Foto: Mads Nissen













2012 ​​





38-årige Bonnie er mor til tre og arbejder som prostitueret. Hun er ikke bange for at være på bordellet alene. Hvis man skal have det job, skal man ikke være bange. Gennem årene har hun haft tåregas, et boldbat og en pistol liggende, men i dag har hun ingenting.

Foto: Marie Hald













2013 ​​





Samar var den første ø, hvor tyfonen Hayian gik i land. Hovedbyen Guiuan blev næsten totalt udslettet.

Foto: Peter Hove Olesen













2014​





»Det ufattelige og sørgelige – at en lille pige er død – bliver skildret gennem de andre børns umiddelbare nysgerrighed«, sagde daværende statsminister Helle Thorning-Schmidt om billedet af Rose.

Foto: Martin Lehmann