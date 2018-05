Roskildes trumfkort: Anmelderne sammenligner hende med en ung Amy Winehouse. Det tager Kali Uchis rimelig stille og roligt

Kali Uchis er i gang med at få lavet negle, da Ibyen ringer til hende fredag formiddag lokal tid i Los Angeles.

»De har været gennem en del, så de skal have et nyt lag neglelak, hvis de skal blive ved med at være så lange, som jeg gerne vil have dem«, siger hun om neglene, der bare er et af mange ofte ret kulørte elementer i hendes spraglede ydre. Neonpink hår og 90’er-plateausko den ene dag. Cleopatramakeup, slangeskindskjoler og bobbet 50’er-frisure den anden.

Og det er samme farvestrålende alsidighed, der gør sig gældende i Kali Uchis’ musik. I april udsendte den 24-årige colombianskamerikanske musiker sit debutalbum, ‘Isolation’, og det var – som hendes egen udstråling – et stilmæssigt konfettirør, der svinger mellem soul, kammerpop, psykedelisk reggaeton, doo-wop og jazzet funk. Det er et syret og sammensat univers, der kan opleves, når Kali Uchis gæster årets Roskilde Festival.

I studiet med Damon og Snoop

Selv om Kali Uchis ligner en, der befinder sig ganske godt i spotlyset, beskriver hun det i dag som noget, hun mere eller mindre er »væltet ind i«.

Hun drømte egentlig mest om at instruere kortfilm og musikvideoer, og selv i dag er hun ikke sikker på, hvilke af hendes mange kreative kamre der står mest oplyst. Men da hun som 18-årig lagde en bunke sange online under navnet ’Drunken Babble’, landede de i hænderne på nogle af musikbranchens tunge drenge. Og så tog tingene fart for den ukendte teenager.

»Mikstapet var noget, jeg bare lavede for sjov. Jeg fjollede rundt med min mikrofon og lagde det online. Og lige pludselig begyndte folk at streame og dele det helt vildt«, siger Kali Uchis over telefonen fra L.A. Blandt dem, der begyndte at lytte med, var prominente hiphopnavne som Snoop Dogg og Tyler, The Creator, og det blev starten på det hele.

I 2015 udsendte Uchis den anmelderroste ep ‘Por Vida’. Sidste år gæstede hun navne som Gorillaz, Tyler, The Creator og Miguel. Og selv om debutpladen bærer den noget introspektive titel ‘Isolation’, er hun også her i yderst godt selskab med navne som Damon Albarn, Thundercat og Tame Impalas Kevin Parker, der blandt andre står på producerlisten. Ligesom den britiske sanger Jorja Smith, den colombianske reggaestjerne Reykon og funklegenden Bootsy Collins har været en tur forbi hendes studie.

Men selv om en række af branchens største kunstnere har fået lov til at præge hendes debut, er der ingen tvivl om, at ‘Isolation’ først og fremmest er Kali Uchis værk.

Hendes æstetiske univers er som en kreativ kollage, hvor pastelfarvede forstadskvarterer og glaserede dinerdonuts møder Andy Warhols stjerne Edie Sedgwick, vintage Playboy-æstetik og Bogotás bagende baggårde. Kali Uchis er sin egen kreative kurator. Hun nøjes ikke bare med at skrive sin egen musik og tekster. Hun designer og styler også selv sine outfits, instruerer musikvideoer, booker koncerter og står for sociale medier. Og hun tøjler sine kreative heste i evig overensstemmelse med sin egen selvfølelse, siger hun.

»Jeg har altid elsket at lege og eksperimentere både visuelt og lydmæssigt, og det har aldrig været et mål i sig selv at blive enten sanger, instruktør eller performer. Alt, hvad jeg gør, er et forsøg på at udtrykke mig kunstnerisk. Det skal være sjovt. Ellers giver det ingen mening for mig«, siger hun, mens man kan høre negleteknikeren file løs på hendes negle i baggrunden.

Med fars navn på armen

Men livet har ikke altid været studiesessions med Snoop Dogg og lange manicurerede negle for Kali Uchis, der som bare 17-årig blev smidt ud hjemmefra.

Hun blev født lidt uden for Washinton, D.C., og givet det borgerlige navn Karly-Marina Loaiza – navnet Kali Uchis var et kælenavn, hun fik af sin far. Forældrene var i de tidlige 1990’ere flygtet til USA fra konflikterne i Colombia, og familien siksakkede frem og tilbage mellem de to lande, indtil Kali Uchis startede på high school.

Hun var imidlertid allerede dengang mere interesseret i at skrive poesi og producere eksperimenterende kortfilm end at koge i et klasselokale, og det varede derfor ikke længe, før hun begyndte at pjække fra timerne for at arbejde på forskellige kreative projekter.

Derhjemme kom og gik hun på samme måde, som det passede hende, og da hun en dag kom senere hjem end aftalt, lå der en seddel fra hendes far på sengen. »Jeg elsker dig, men du bliver ved med at være respektløs. Du bliver nødt til at lære, hvordan det er at være på egen hånd. Når jeg kommer hjem, skal du være ude. Go figure it out«, stod der.

Kali Uchis’ tre yndlingsplader Shakira ‘Laundry Service’ (2001) »Shakira har altid været et forbillede for mig og mine kusiner, fordi hun også er fra Columbia. Da hun rykkede til USA og udsendte det her vildt gode album, blev flere piger betaget af hende. Men i mine øjne har hun altid været en fantastisk kunstner«. Kelis ‘Wanderland’ (2001) »Kelis ergrundlæggende en overset kunstner. Hendes stemme er anderledes, sangene er mere abstrakte, og derfor var det kun ’Milkshake’, der blev lukket ind på mainstreamscenen. Men hun har så meget mere«. Janet Jackson ‘Janet’ (1993) »Hendes musik gør mig glad. Jeg elsker hendes stemme, og jeg synes, hun er vildt undervurderet, fordi folk har placeret hende på sidelinjen som legendens søster. Men hendes talent er ikke til at tagefejl af på den her plade. Vis mere

En overgang boede hun i sin bil som bare 17-årig, hvor hun – omgivet af sit tøj, sko, en bærbar computer, en mikrofon og et lille keyboard skrev den bossanovainspirerede sang ’Killer’ fra ’Isolation’, hvor linjen »If you loved me, you wouldn’t put me through this« var en slet skjult hilsen til faderen derhjemme, som smed hende ud.

»Min far voksede op som gadebarn i Columbia. Der var aldrig nogen, der tog sig af ham, og han kæmpede derfor hårdt for at komme væk og starte en familie i USA«, siger Kali Uchis.

Det kreative blod løb ikke ligefrem i familien, fortæller hun, og det var derfor svært for forældrene at acceptere, at hun ikke havde tænkt sig at gå den slagne vej og udnytte de muligheder, hendes far havde givet hende.

»Min far er min helt«, siger Kali Uchis, der i dag har farmands navn tatoveret på overarmen – underskriften i det pas, han fik udstedt, da han kom til USA. »Min far lærte mig ikke bare, hvad det vil sige at stå på egne ben som 17-årig. Han lærte mig, at det vigtigste, du kan opnå, er en stærk tiltro til dig selv. Og det har jeg taget med mig ind i musikken«, siger hun.

»Der er ikke et team af folk, der styrer, hvad jeg skal gøre, sige eller tage på. Jeg gør det hele selv, og når jeg gør det, så stopper jeg med at tænke på genrer og publikum. Så flyder det hele af sig selv«.

Med sig selv som anker

Kali Uchis har altid været en musiknørd, fortæller hun. Som teenager gravede hun sig gennem genrekasserne i den lokale pladebutik. Derhjemme hørte de spansksyngende sangerinder som Astrud Gilberto og Jeanette. Og på sit værelse spillede hun jazzsaxofon og dyrkede sangerinder, der havde en »særlig stærk autenticitet over sig«.

»Jeg har altid lyttet til en masse forskellige genrer. Og så har jeg altid haft et særlig ømt punkt for sangerinder som Fiona Apple, Amy Winehouse, Kelis og Shakira, der bare udstråler den vildeste styrke og kunstneriske selvforståelse«, siger hun og fortæller, at de syngende muser til en vis grad udfyldte pladsen for de kvindelige forbilleder, der ellers ikke var mange af derhjemme.

»Jeg er vokset op med tre brødre, og min far har altid joket med, at jeg er hans yngste søn«, siger hun med et varmt grin gennem røret. »En stor del af min energi er i virkeligheden maskulin, tror jeg, men i min musik har jeg fundet en ret fin balance mellem min maskuline og feminine side«.

Kali Uchis er måske nok mere Kanye end Kim (Kardashian, red), som hun selv synger på nummeret ‘Miami’. Men på sin kunstneriske legeplads er den 24-årige sangerinde det hele: sassy, sårbar og selvsikker. Og selv om ‘Isolation’ handler om alt fra kærestesorger til pengegriske mænd, cirkulerer hendes tekster overordnet set om at finde styrken i sig selv, fortæller hun.

»Når jeg ser på min historie sammenlignet med andre mere mainstreamkunstnere, tænker jeg tit, at jeg er den direkte modsætning til mange af dem. Jeg kommer ikke fra en storby. Jeg har ikke fået klassisk sangtræning. Og jeg har ikke altid haft mennesker omkring mig, der kunne vise mig og støtte mig på vejen«, siger hun.

Til gengæld er hun blevet klogere på sig selv, siden hun som 17-årig boede i sin bil. Og i dag er hun ikke i tvivl om, at musikken er hendes kald. »Jeg har ingen plan B«, siger Kali Uchis. »En plan B har man kun, hvis man ikke tror på plan A«.

Kali Uchis. 7. juli. Roskilde Festival.