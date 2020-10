Sean Connery er død: Verdens bedst kendte skotte er tjekket ud

Den bedste og eneste rigtige James Bond. Indiana Jones’ far. Den kloge og snarrådige munk William af Baskerville i Jean-Jacques Annauds filmatisering af Umberto Ecos ’Rosens navn’. Den rige enkemand Mark Rutland i Alfred Hitchcocks ’Marnie’. U-bådskaptajnen Marko Ramius i ’Jagten på Røde Oktober’. Verdens mest sexede 90-årige mand. Og dertil vinder af et antal af de vigtigste priser, man overhovedet kan modtage i filmbranchen. Han blev udnævnt til ridder af dronning Elizabeth II i år 2000 trods modstand fra skotske politikere, der ikke delte hans separatistiske synspunkter.

Navnet er Connery. Sir Sean Connery. Og nu er han død, kun et par måneder efter at have fejret sin runde fødselsdag, 25. august.

Med hans exit fra planeten jorden er en af filmbranchens virkeligt store personligheder gået bort. For ud over alle de i indledningen nævnte roller, medvirkende han i et hav af andre film, ligesom han i sine unge år spillede teater.