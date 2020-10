Madanmelder: Den tartelet var i al sin enkelthed »en kongeservering«

»A-N-X«, stavede min veninde, mens hun parkerede skuden foran Wassim Hallals nye frokostrestaurant. »Hvad i alverden betyder angs?«.

Jeg havde ikke noget, der mindede om et godt bud.

Vi sad lidt og tyggede på restaurantnavnet, mens regnen væltede ned over parkeringspladsen og syregrønne Marselisborg. Var det en forkortelse for angst? Eller anxiety eller anxious? I så fald ville det være et pænt funky navn for et sted, der serverer smørrebrød og tarteletter i den mere polerede del af Aarhus.