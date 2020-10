»Jeg slikkede tallerkenen«: Politikens madanmelder giver sjældne 6 hjerter

Vi var nået til tredje servering, og min ledsager var blankøjet.

Vi var igen landet ved træbordet efter nærmest at have leviteret over velsmagen i den umiddelbart umulige kombination af syrlig ostesauce og baba ganoush.

Havde vi indledningsvis frygtet, at Hærværk var for god til at være sand, tog vi fejl. Hjemmesiden havde beskrevet det nære samarbejde med lokale producenter. At det var naturen, der bestemte menuen. Vi havde læst, at Hærværk var bæredygtige og havde det sjældne økologiske Guldmærke. Det blev nævnt, at ingen ansatte arbejdede gratis eller uden overenskomst (tyg på, at det er en sjældenhed). Og stedet samarbejdede – gudhjælpemig – med levefællesskabet Hertha, »hvor såkaldt ’almindelige’ mennesker bor i et tæt og givende naboskab med voksne udviklingshæmmede mennesker«.