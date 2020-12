Madanmelderen giver 5 hjerter til japansk grillmad og ramen: Det er tilfredsstillende på et primalt plan at sidde her og slubre i sig

Kvadratmeterprisen er skyhøj her i Carlsbergbyen, så der bor nok ikke mange arbejdsløse herude.

Og når beboerne kommer hjem fra en travl arbejdsdag, kan de nu gøre, som japanerne gør til fyraften: drikke sake og spise småretter på en izakaya. Den østrigske kok Philipp Inreiter, der serverer byens bedste ramen på den populære Slurp Ramen Joint, har nemlig åbnet Kōnā som en spisebar, izakaya, i stueplanet og en ramen joint i kælderen.

Vi indledte i izakayaen, hvor de japanske småretter fra den sydende yakatorigrill var så gode, at vi var nær ved at glemme alt om ramen i kælderen her i den minimalistiske betonkulisse, der trods sit enorme rumfang føltes omfavnende med rækker af orange, transparente stoffer hængende lavt fra loftet. Som florlette lameller i et silkeblødt kram og samtidig så japansk i sin brug af tynde skærme som rumgivere.