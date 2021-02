»Voilà!«, sagde Politikens madanmelder, svirpede kækt med viskestykket og følte sig som en professionel kok

At kokkene er ved at gå ud af deres nypressede kokkejakker i ivrighed efter at få lov til at lave mad, står klart i denne anden nedlukning. Udbuddet af takeaway har aldrig været så stort og imponerende.

Restaurant Radio, der er en af Claus Meyers restauranter og ligger tæt på det gamle Radiohus, har uden for coronanedlukningen godt greb i turisterne, men er samtidig et stamsted for de mange, der holder af blandingen af gourmet-light og afslappet nordisk interiør og stemning. Sidste år fik Radio ny køkkenchef, og det er nu Bendix Sixhøj, der tidligere var assisterende køkkenchef på Søllerød Kro, der indstiller frekvensen i køkkenet.

Takeawayserveringerne virker gennemtænkte. Der er styr på emballage og logistik, og der følger en meningsfuld, omhyggelig vejledning med menuerne. Det betyder, at man hjemme ved køkkenbordet får lov til at læse sig med ind i kokkenes faste fremgangsmåder, for ja, tallerknerne skal lige varmes i ovnen, før maden anrettes, vi skummer lige suppen op, før vi serverer, og ikke noget med at fyre op for blusset: Alt skal varmes op langsomt og nænsomt.