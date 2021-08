Madanmelder: Deres version af chili cheese tops var sprødt, fedtet og elegant

Restaurantscenen i København er en underlig størrelse i denne tid. Nogle restauranter har efter corona måttet dreje nøglen om, og rundt omkring i byen står tidligere spisesteder nu gabende tomme.

Andre restauranter er til gengæld fyldt til bristepunktet, men med så massiv mangel på kokke og tjenere, at det for gæsten reelt kræver en stor portion tålmodighed at gennemføre en aften ude.

Og så er der de helt nye steder, som Camino i Kødbyen, hvor folkene bag som væddeløbsheste utålmodigt har ventet (og ventet og ventet) på at blive sluppet løs – og nu langt om længe har slået dørene op til, hvad man tydeligt mærker er et ønskeprojekt for Marcus Thomey, Mikkel Toftgaard Gregersen og Frederik Lauf Olsen, der tilsammen – og med Sovino-gruppen i ryggen – udgør Camino.