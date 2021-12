Med sit stramme lille overskæg drejet ind på undskyldende attitude bemærkede vores italienske tjener for anden gang, at vi måtte forlade bordet for at give plads til de næste gæster.

Han havde været sød hele aftenen, og det var uretfærdigt, at vi tvang ham til at sige det for anden gang. På den anden side havde han selv for få minutter siden skænket os den fantastiske Grappa di Barolo, der havde lagret i 12 år, men nu måtte bundes som en snaps.