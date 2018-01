To hjerter: Michelinkoks nye vegetar-bistro skuffer fælt På trods af effektiv betjening og glimrende drikkevarer er Henrik Ydes VeVe Bistro på Nørrebro en rodet affære.

For 13 år siden overbeviste Restaurant Kiin Kiin københavnerne og sidenhen Michelin-guiden om, at et thailandsk køkken på Nørrebro kunne nå gourmethøjder.

Sidenhen er Kiin Kiin blevet et veritabelt imperium med 12 spisesteder og endnu flere takeaways, og i 2016 åbnede Kiin Kiin-folkene den vegetariske gourmetrestaurant VeVe på Østerbro. VeVe står for Vegetarisk Verdenskøkken, og selv de mere konservative carnivorer måtte nu sande, at det kødfri køkken ligeledes kunne nå de højere luftlag.

Derfor virkede det jo som en decideret god idé med en aflægger – en VeVe Bistro, hvor den vegetariske kongstanke ikke kun er til dyre dage (en menu på Restaurant VeVe koster 750 kr.), men hvor man for en hel del færre penge kan smutte forbi til en vegetarisk (h)verdagsret. Og hvorfor ikke på Fælledvej, en sidegade til Nørrebrogade, der i disse år boomer med gode og prisvenlige restauranter?

Vi mødte op til en kødfri mandag og blev venligt bænket i den lidt dunkle kælder. Jeg syntes, 4-retters menuen til 300 kr. lød som et fint tilbud, og lun auberginedip med knækbrød kom på bordet. Dippen var rustik, spicy og aromatisk, men manglede måske lidt cremethed, ligesom knækbrødet manglede knækket.