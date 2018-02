Mange penge uden de store smagseksplosioner: Vesterbros nye asiatiske restaurant Ibu mangler temperament og yummy-faktor Der skal både skrues op og skrues ned, hvis Ibus asiatisk funderede fusionsmad skal ramme plet.

Er 550 kroner meget for 13 retter? Det kommer an på størrelsen af retterne og ikke mindst niveauet af råvare- og tilberedningskvalitet.

På Ibu serverer Henrik Jyrk små retter i prislejet 35-125 kroner, ligesom han gjorde med stor succes på Kul i Kødbyen. Her var det med fokus på det amerikanske køkken, mens han på Ibu har vendt blikket mod Asien, særligt Malaysia og Japan. Så det er med markante citrusurter, stærke krydderier og fermenterede sovser, at han vil finjustere sin ubestridelige sans for comfort food med gourmetgaranti.

Problemet var overraskende nok, at netop tilsmagningen var upræcis, eller simpelthen for forsigtig, denne aften i et fyldt lokale, hvis interiør forsøger at kombinere afslappet street food-stil med et design, der synes for lækkert til manden på gaden.

Og så var der det med størrelsen. 13 lyder af meget, men når de fleste var deleretter, bliver to softshellkrabber hurtigt til en, og to små spareribs til et enkelt sutteben, der er overstået i tre bidder. Igen: Hvis de var mere yummy, end kritikken tillader, havde det ikke været et problem, men balancen tippede hen mod en følelse af for mange penge for mad uden de store eksplosioner.