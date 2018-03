Vi betalte 1.799 kr. for to personer.

Dansk mesterkok skuffer i Odense: »Hvis ikke fanen holdes højt i køkkenet, havde det nok været klogere at åbne en regulær natklub« Franck A i Odense er genopstået med gourmetkokken Per Hallundbæk ved roret. Det kunne have været så godt, men det er det desværre ikke.