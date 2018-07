Amagers Alice har byens bedste isvafler Hjemmebagte vafler og læskende is. Hos Alice på Amager er der høj kvalitet, håndværk og hæderlighed hele vejen igennem.

Jeg er allerede begyndt at drømme, da jeg bevæger mig af sted hen over Christianshavns Torv med kurs med Alice Ice Cream and Coffee. Et forhåndstjek på hjemmesiden lover hjemmebagte vafler med tonkanød (til 5 kroner!), kaffe fra et af Sveriges bedste risterier, Koppi, og is i små udvalgte portioner for at holde en så høj friskhed som muligt – og når der ikke er mere, så er der ikke mere. Da jeg rammer Alice sammen med mine to børn, er der fem varianter, vi kan vælge imellem: mælk, chokolade, hasselnød, solbær og hindbær. Klassisk og dejligt overskueligt for både store og små.