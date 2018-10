Vi betalte 3.935 kr. for to personer

6 hjerter til Marchal på D'Angleterre: »Jeg ved ikke, hvor man ellers skal gå hen i Danmark for at opleve klassisk fransk håndværk på det her niveau« Sagnomspundne Hotel D’Angleterre har fået en køkkenchef, der både rammer dna’et i det traditionsrige køkken og gør det helt til sit eget.