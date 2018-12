Cafekontrol: Islandsk kæde bommer med hårde kugler

Gló i Magasin du Nord Kgs. Nytorv 13, Kbh. K www.glofood.dk

De små falafelkugler lignede til forveksling de kødboller, man kan købe på køl i supermarkederne.

Ensartede og fabriksfremstillede. Men de her kugler var så hårde, at gaflen smuttede ved første forsøg på at stikke i dem. Og de var kolde, tørre og grynede på en ualmindelig trist måde. Som var de lavet ikke bare i forgårs, men i forrige uge.

Og hvor var smagen af spidskommen og koriander? Hvor var den sprøde skorpe og det varme, bløde indre, der kendetegner en ordentlig falafel?

Kontrollen af Gló i bunden af det julepyntede Magasin begyndte sløjt.

Serveringen mediterranean bowl (89 kr. for 565 kalorier) så ellers fin ud med et mix af orange og grønne farver pænt serveret i lertøjsskål. Grøntsagsspaghettien af forskellige beder var sprød, edamamebønnerne smagte, som de nu skulle, tzatzikien var den klat fedme, som serveringen skreg på, og en grøn hummus havde masser af hvidløgssmag.

Men skiverne af bagte søde kartofler var slatne, og dukkahen på toppen var smagsløs. Og falaflerne – ja, dem orker jeg ikke at tænke mere på.

Man bestiller ved disken og får en bipper, som giver alarm, når maden er klar. Foto: Mads Nissen

Juice med 41,7 kalorier

Den islandske kæde Gló, der gør i sund fastfood, åbnede i Magasin for godt et år siden og byder på burgere, wraps og salater i mexi-, thai-, mellemøst- eller middelhavsinspirerede varianter. Gló er skabt ud af tidsåndens bevidsthed om økologi, grøntsagsbaserede måltider og næringsværdi.

Derfor kan man bag på de små plastikflasker med friskpresset juice læse, at en juice med gurkemeje, ananas, æble, appelsin, citron og ingefær indeholder41,7 kalorier, og man kan tjekke, om der er gluten i burgerbollen.

Gló er også et vidnesbyrd om, at madtrends trykker hurtigt, for det slår én, at det allerede virker bedaget med raw food, som her også bydes på en del af i kagemontren.

Gló presser selv sine juicer. 45 kroner er prisen for en lille flaske. Foto: Mads Nissen

Mangler omsorg

God smag går til gengæld aldrig af mode, og den fik vi for lidt af hos Gló. For den lille juice med de 41,7 kalorier (og til rigelige 45 kr.) smagte vandigt og mest af bitterheden fra appelsinskræl.

Min medspiser fik en classic burger (ja! Gló har også en enkelt godbid til karnivorer, der MÅ have oksekød). Kød og garniture var der ikke noget galt med, men bollen var knap nok lunet.

Man får en fornemmelse af manglende omsorg og halvfabrikata. Så kan det godt være, at Gló-kæden fremstiller alle sine elementer selv, men hvis de kommer fra et centralkøkken, der producerede delene til dagens retter i sidste uge, kan det næsten være ligegyldigt.

Og dog! Som finale fik vi en liflig risalamande med generøse mængder hakkede mandler, vaniljekorn og ja, okay rigeligt med sukker.

Tungen sagde smæk, og falaflerne syntes langt, langt væk.