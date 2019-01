Madanmeldelse: »Det er en af de bedre osteserveringer, jeg har fået i lang tid«

København rummer et par snydegader. Den slags, man tror, man ved, hvor man har, indtil man står der.

Motley Ryesgade 30B, Kbh. N Vi betalte 1.023 kr. for to personer motley-cph.dk

Én af dem er Ryesgade, der strækker sig langt og varieret over både Nørrebro og Østerbro, og er man landet på den forkerte side af Fredensbro, er turen tilbage altid overraskende bøvlet.

Hovedkulds og en hel del forsinket forsøgte jeg derfor at finde frem til nummer 30B og det nye spiseri Motley på en af de dage, der syntes særligt mørke. Spisestedet ligger omkranset af et plejehjem, gourmet-kafferisteriet Cupenhague og en forening for tidligere indsatte, der denne aften sad mediterende i mørket med hænderne foldet og fyrfadslysene tændt, da jeg gennemført upassende kom til at brage cykelstyret ind i panoramavinduet. Undskyld.

Søstrene Katrine Hjorth og Mette Mia Pedersen har med Motley forstået, hvilken adresse de har købt sig ind på. På kortet har de dagens ret (til sympatiske 95 kr./85 kr. to go), fordi beboerne på plejehjemmet Sølyst bad dem om at have sådan en. En americano koster 25 kr., og den er colombiansk og mørkristet.

Det er den, fordi Katrine bedst kan lide den sådan, og fordi gourmetkaffebaren overfor lever og dør for kaffe – den kamp er der ingen grund til at tage op. En Thypilsner koster 25 kr., i weekenden bliver der skruet op for drinks og DJ, og så kommer sygeplejerskerne fra Riget og drikker sig (velfortjent) i hegnet.

Foto: Miriam Dalsgaard Motleys har få men gode vine. Og priserne er så lave, at de fleste kan være med.

Vi startede aftenen med en række snacks og forretter. Katrine Hjorth ejer også grillbaren Grisen om hjørnet på Fredensgade (i flere omgange kåret som vinder af årets bedste bøfsandwich), og derfor gav det mening, at Grisens flæskesvær kom på bordet. Her serveret med en mayo lavet på den koreanske fermenterede og stærke surkål, kimchee.

Flæskesvær OG kimchee – så får man givetvis ikke dårligere ånde. Men vi var her jo ikke for at kysse, men for at spise. Flæskesværen var sprød og god, og mayoen var egentlig glimrende, men til sammen blev det for fedt.

Foto: Miriam Dalsgaard Flæskesvær OG kimchee blev en for fed omgang.

Motleys vinkort er småt – 10-12 flasker alt i alt – men velkurateret, og de fleste kan være med. Et udmærket glas portugisisk vinho verde (Contacto, Alvarinho, 2017) kostede f.eks. 50 kr., men jeg forelskede mig nok engang i producenten Frederic Cossard, denne gang i Rully, 1. cru, Vauvry, 2016, der både var elegant, mineralsk og underspillet, og som fik lov til at følge os aftenen igennem. Den sælger Motley kun på flaske til rimelige 475 kr., hvilket viste sig at udgøre næsten halvdelen af aftenens samlede regning.

På bordet kom en lille butterdejstærte med spinat, løg, kommen og parmesan (45 kr.). Sammen med vores anden forret – saltbagt selleri med ostecreme (40 kr) lavet på Arla Unicas moderne havarti-klassiker, Gammel Knas, lidt comté og en anelse citronskal – må det være summen af betegnelsen value for money. Begge dele var præcist tilberedt og tilsmagt og med finesse. Et kæmpe hurra.

Foto: Miriam Dalsgaard Butterdejstærte med spinat, løg kommen og parmesan til sølle 45 kr. Et kæmpe hurra herfra.

Dagens ret var ifølge kortet and i kokosmælk med stjerneanis, kardemommefrø, lime og koriander, og oven på de gode småforretter havde vi høje forventninger. Med en enkelt stor ret på kortet, er det her køkkenet skal vise, hvad de kan.

Men åh, saucen var tynd og sjasket, helt blottet for krydderidybde, og med en malplaceret, ubehageligt gennemtrængende note af vanilje. Portionen var rigelig og andekødet sådan set udmærket, men det var og blev en endda rigtig kedelig servering med (for) store stykker gulerod som eneste supplement til kød og vaniljesaucen.

Jeg bliver bekymret, når køkkenets glansnummer – hovedretten - er så upræcis og med manglende forståelse for tilsmagning og sammenhæng. Vi lod simpelthen anden gå ud og gemte appetitten til ostene.

På Motley kan man vælge mellem 3, 5 eller 7 oste til henholdsvis 85, 140 og 195 kr. Vi gik efter en 5’er og fik nu humøret tilbage. Fem store, flotte, veltempererede og tydeligvis nøje udvalgte stykker ost entrerede scenen.