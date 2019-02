Hjertevarme værter og god kaffe: Ny kældercafé i Blågårdsgade er Nørrebros cooleste varmestue

Egentlig var det litteraturstudierne, der fik britiske Darcy Miller til byen for flere år siden.

Ved siden af kandidatstudiet serverede han på nogle af byens cafeer og endte med at blive så glad for København – og cafélivet – at han for nylig besluttede sig for at åbne kaffebaren Darcy’s Kaffe.

Nu holder han til i undseelige kælderlokaler i Blågårdsgade.

Her deler han de få kvadratmeter med en mini-filial af den hippe parisiske bogbutik Ofr., der for nylig opsagde lejemålet lidt længere ned ad gaden og nu er flyttet ind hos Darcy’s Kaffe med stakkevis af magasiner, bøger og kunsttryk stablet på borde, stole og gulve, som man kan bladre i og købe med hjem.

Bøger og magasiner fra filialen af den parisiske bogbutik Ofr. Foto: Louise Herrche Serup

Miller står her hver dag, hvis ikke bag den lille Marzocco-kaffemaskine, så med en bog eller en smøg i hånden på bænken ude foran den kombinerede boghandel og kaffebar.

Og når der en dag skal uddeles priser for mesterligt kaffebarsværtsskab, står Darcy Miller højt på min liste. Ikke bare er han opmærksom og interesseret. Han har også styr på at drive en no nonsense-kaffebar, der mest føles som en – okay, rimelig smart – varmestue.

Darcy Miller. Foto: Louise Herrche Serup

Stilen er interimistisk. Her er for eksempel intet menukort, så du spørger dig frem.

Denne søndag stod den på varm toast (55 kr.) – brødet er fra Nørrebro-bageriet Andersen & Maillard, og det er godt – med dyb, revet cheddar og chili-marmelade. Enkelt, lunt, sprødt og godt.

Et stykke hjemmebagt bananbrød (35 kr.) med nødder og rosiner var til den smuldrende side, men blev serveret lunt og med økosmør på siden. Tjekket.

Bananbrød. Foto: Louise Herrche Serup

2019 er allerede blevet udnævnt til læskedrikkens år, og udviklingen foregår lige nu med en kombucha-eksplosions kraft. Hos Darcy’s kan man smage de fremadstormende switchels; natursodavand tilsat eddike. De er frugtige og liflige og mindre klistersøde end almindelige sodavand.

Min switchel var fra danske Læsk (35 kr.) og var fremstillet på solbær, honning og pærecidereddike fra Nordhavns Eddikebryggeri (det er, også, ejet af Meyer), og den skal jeg drikke igen.

Det er særligt kaffen, Darcy Miller brænder for, og han håndplukker bønnerne fra de bedste risterier og skifter jævnligt ud i det lille sortiment.

Kaffen er fyldig og god. Foto: Louise Herrche Serup

Jeg smagte filterkaffen (30 kr.), der denne dag var brygget på lysristede colombianske bønner fra Koppi. Mild, men fyldig og god. Det blev også til en test af en flat white (35 kr.), der blev serveret til perfektion.

Det er intet ekstravagant over Darcy’s Kaffe. Det er bare håndholdt hjertelighed og god kaffe. Nogle gange er det alt, man behøver.

Hipnessfaktor

Hjemmebygget bar. Du føler næsten, du crasher nogens entré, når du sætter dig hos Darcy’s Kaffe, og det er hyggeligt. Der er kun 4-5 borde, og man sidder tæt, så selvom musikken spiller, er det ikke her, du skal holde de mest fortrolige møder.

Er du magasin-aficionado, kan du bruge timevis (og ruinere dig selv) i stakkene af bøger og magasiner – her er et i særklasse lækkert udvalg af internationale titler.