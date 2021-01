Københavns nye kebabbiks mener selv, at deres rulle er en 'killer'. Men altså ...

De har selv bøjet det i rødt neon over disken: ’Killer Kebab’. Og stedet fik da også en flyvende start, selv om det åbnede midt i coronatiden og flere gange måtte melde udsolgt allerede klokken midt i spisetid.

Men da vi skulle smage varerne, var der ingen kø eller ventetid, bare høflig betjening og kæk attitude bag mundbindene.

Endnu en kebab-biks, so what?, tænker du måske. Men bag Vesterbros nye version, der åbnede i november, står erfarne restauratører, ja nærmest branchekendisser. Nemlig Torben Klitbo, som grundlagde restaurantimperiet Cofoco, og Bjarke Reventlow, der står bag de tre natklubber The Jane, The Zoo og Blume i Indre By.

De har fået smag for både samarbejde og det mellemøstlige køkken på deres fælles restaurant Yaffa på Gråbrødre Torv og er altså nu rykket videre til Vesterbro og har her åbnet kebabbar sammen med kompagnonerne Søren Jørgensen, Ulv Ankerstjerne og Adam Vearey.

De forholder sig ret frit til, hvordan en god kebab skal skrues sammen, og de har efter eget udsagn ladet sig inspirere af både Yemen, Iran, Grækenland og Algeriet for at finde den smag, der skal i en killerkebab.