Når solen skinner, kunne det her godt blive sommerens hotteste mødested i København

Der sker ting og sager nede i Den Grønne Kødby, denne endnu ikke helt så gentrificerede nabo til Kødbyen, midt-2010’ernes hotteste københavnske mødested.

Små gastronomiske virksomheder indtager gamle haller, og der trykkoges, steges og brygges i hjørner og smøger. Som hos Åben, det relativt nystartede og allerede populære koldingensiske bryggeri, der efter en lille håndfuld år med produktion og barer i det jyske nu har fået vokseværk og udvidet med en afstikker i hovedstaden.

Holdet bag overtog sidste sommer en 1.300 m2 stor svalehal i Slagtehusgade, der i fordums tid kunne rumme 900 opsprættede og krogmodnende kreaturer. Snart skal der bygges nyt bryggeri, brasserie og barområde i den gamle hal, og indtil da har Åben åbnet en pop op-ølbar i indgangspartiets grønne orangeri og på den pavillonoverdækkede plads foran.

Efter mit besøg er der ikke andet end at konkludere, at det må blive et af byens ultimative mødesteder til solskinsudskejelser over sommeren.

Der skiftes konstant ud blandt de 12 fadøl på kortet, men Åben Bryg no. 61 vil altid være at finde.