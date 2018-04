4 hjerter til ny te-bar i Ryesgade: Hvis du til er kommet for at slappe af, er du kommet til rette sted

Hipnessfaktor

Tebaren har hverken bling-bling-faktor eller kantet frontløber-attitude. Men stedet kommer langt på sin charme. Den er udmøntet i en blid stemning fremtryllet af solstråler gennem ruden, palle-sofaer i flyderstil, marskandiserborde, hyggelige lamper, brætspil, te-udstyr på hylden og friske blomster i vinduet. Og så virker det indbydende på sanserne, når duften af hjemmebag slår en i møde, så snart man åbner døren.

Billig vs. dyr

45 kroner for en hurtig frokost i form af en avokado-mozzarella-sandwich på enten ristet rugbrød eller hjemmebagt bolle er et godt køb. I sammenligning kan det virke dyrt at smide 40 kroner på disken for en friskpresset appelsinjuice dertil, men det opleves som et scoop, når glasset sættes på bordet og viser sig at være fyldt med en stor læskende omgang isafkølet C-vitamin. Som at hælde flydende solskin ned i halsen.

Dommen

Tebarens bænk er et godt sted at slå sig ned og fange forårets spæde stråler. Den betænksomme indehaver har ovenikøbet lagt et quiltet tæppe frem. Så er der hygge. Men hvis du er grovsulten, så stil den et andet sted. Madudvalget er ikke stort. Hvis du til gengæld er kommet for at slappe af, er du kommet til rette sted. Nyd te i kopper så store, at de kræver tohåndsløft, og tag et pusterum.