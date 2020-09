Begejstret anmelder: Dough Girls laver byens mest sympatiske donuts

Der er i år åbnet indtil flere nye donut-etablissementer i byen (– ja, og alle mulige andre tung-kage-steder, man skulle nærmest tro, der var udgået et krisedekret fra regeringen: Let them eat cake!).

Mens Dunkin’ Donuts på Hovedbanegården gør sig i pudrede og glaserede donuts, som vi kender dem fra USA, sælger Bronuts på Vesterbrogade kassevis af de runde kager pyntet med, hvad der ligner slik fra Nettos hylder. Dough Girls er gået en anden vej: De tre søstre pynter og sælger de fineste kreationer med mango, chokoladefyld, espresso-glasur og meget, meget mere. Og sælger udsøgte kopper te og kaffe til – eller en iced chocolate, som min datter har talt om siden (fordi man kunne få den ekstra mørk, så den rent faktisk smagte af chokolade uden at være for sød).

Søstrene får dejen fra deres forældre, som har mange års bagererfaring (og er flyttet hertil for at være en del af familieforetagendet), de bruger ingen kunstige farvestoffer, bager på økologiske varer og får levering fra de fineste gårde i omegnen (under Ibyens besøg blev der bl.a. leveret æg og mælk fra Søtofte Jordbrug).