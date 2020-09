Nyt specialbageri på Nørrebro slår flere af de bedste i New York

Det er efterhånden ikke til at bevæge sig gennem byen uden at risikere at snuble i en eller anden form for hullet bagværk. Her tænker jeg især på den allestedsnærværende donut, der fås i alt fra frostoptøede og derefter Haribo-slik-pyntede til håndlavede og surdejshævede udgaver, og som af en eller anden for mig dybt ubegribelig årsag er blevet ualmindeligt populær.

Der må andre boller på suppen. Altså af dem med hul i midten. Som den gamle bagel. En kogt og derefter bagt dejcirkel, der er så vanskelig at fremstille, at det aldrig rigtig har været til at fremskaffe et ordentligt eksemplar her i Danmark. Det er en skam, for jeg går meget op i bagels.

De stammer, ligesom jeg, fra de ashkenaziske enklaver i Østeuropa og Rusland, der tog bageltraditionen med sig til De Forenede Stater, da endnu en pogrom skubbede mit folkefærd vestpå. For år tilbage brugte jeg måneder på at finde frem til den bedste bagel i New York, og efterfølgende har jeg så prøvet det samme herhjemme. Uden held. Indtil nu.