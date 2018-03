Dramatiker Christian Lollike: »Det er ærgerligt, når 68 bliver reduceret til en kliché, vi kan pege fingre ad ... for vi er lige så åndssvage i dag« 50 år er gået, siden studenteroprøret i 1968 kickstartede tidens store tanker om en ny verden. I aften rykker lyden og ånden fra dengang ind i Skuespilhuset, når Christian Lollikes musikforestilling ’68’ har premiere.

FOR ABONNENTER

Vi befinder os til en prøve på musikforestillingen ’68’ i Skuespilhuset ved Kvæsthusbroen. På scenen danner fire hvide vægge rammen om scenografien, som forestiller et stort råt øvelokale med mikrofonstativer, forstærkere, trommer og guitarer. I øvelokalet jammer et band. Et 50 år gammelt spøgelsesband. De er kommet for at spille koncert og for at se nutiden i øjnene.