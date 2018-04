Nordisk udtryk med fransk velsmag: »Når Jeppe Foldager rammer plet, sidder den altså lige i øjet« Kokken Jeppe Foldager har overtaget styringen på christianshavnske Kanalen. Det gør han med en ekstremt sikker hånd, som desværre også gør det en smule forglemmeligt.

Der er altså svært idyllisk dernede på Christianshavn, hvor de smalle kanaler slynger sig mellem små svajryggede bindingsværkshuse og brostensbelagte stræder.

Midt i hyggen, helt ned til vandet ved Wilders Plads, har Jeppe Foldager – tidligere sølvvinder ved Bocuse d’Or, verdensmesterskabet for kokke – taget over som køkkenchef på Restaurant Kanalen.

Og det gør han godt, ingen tvivl om det.

Foldager er en teknisk mester, hvilket han denne aften med sikker hånd beviste omme fra sin plads i det åbne køkken for enden af det lyse og designerlækre lokale.

Men desværre er teknik jo ikke alt, og efter at have spist og drukket mig gennem den helt store og overordnet set både yderst veltilberedte og velsmagende menu med bobler og hors d’oeuvres, syv retter, syv vine samt kaffe og petitfours sad jeg tilbage med en følelse af, at jeg manglede at blive wowed.

Især hvis man tager prisen på 1.975 kr. pr. person med i regnestykket. Det er altså en pæn slat, og til sådan en sum hører en forventning om et festfyrværkeri af uforglemmelig mad.

Det kunne køkkenet ikke helt leve op til.

Vi fik et bord i hjørnet med udsigt til både kanalen og det hav af Lemmerz- og Erik A. Frandsen-litografier, der pryder væggene i restauranten. Måltidet startede med et par lækre, men lettere umotiverede, snacks: To skiver af vellagret og nøddesmagende spegeskinke fra det behårede ungarnske Mangalitza-uldsvin, verdens måske sødeste hovdyr, smeltede fuldstændig på tungen og fyldte munden med en fed belægning, der forenedes smukt med den let perlende og blomsterduftende champagne fra André Jacquart, der blev serveret til.

Derudover to friske canadiske østers med æble- og sellerivinaigrette, en lille skål med oliven samt en anretning med hjemmelavet friskost og fire sprøde grissini-agtige brødstænger. Ikke ulig Cheez Dippers, om end i en noget mere raffineret udgave.

Det smagte dejligt, bevares, men det var også en lille smule idéforladt og halvkedeligt i forhold til stilen i resten af den menu, vi i løbet af aftenen blev præsenteret for.

Jeg forstod ikke helt sammenhængen, og Foldager forspildte i mine øjne chancen for at bruge de små amuse bouche-hapsere som en forsmag på køkkenets håndværksmæssige og kreative evner.

Skinke og oliven kan jeg selv købe nede i den lokale delikatessebiks. På restauranter i dette prisleje og med dette ambitionsniveau skal de udnytte muligheden for pirre gæsternes nysgerrighed med snack-indledningen, og det skete ikke her.

Kirtler og kødfulde bløddyr

Så gik det straks bedre, da vi kom over til den egentlige menu. Serveringerne er forfinet nordiske i udtrykket, men alle med tydelige tråde tilbage til den klassiske franske skole, hvor rendyrket velsmag er i højsædet.

Vi bliver virkelig strøget med hårene her, aet kælent af smør og fløde og litervis af sauce.

Som de perfekt pocherede østers, der i bunden af en skål fik selskab af ekstremt smagfulde hvide asparges, ristede mandelflager og en smørtung sauce blanquette, som vores tjener skovlede over anretningen fra en lille Mauviel-kasserolle nede ved bordet.

De flotte østers var næsten rå, men havde med den lette pochering fået en lille smule mere krop og spændstighed. Teksturen var formidabel, og sammen med de sprøde asparges og de knasende mandler var det et smukt eksempel på køkkenets evner til at få smag og konsistens til at gå op i en højere enhed.