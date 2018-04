Ølsmagning: Bliv klog på din humle Onsdag 18. april kan du blive klogere på både viden og smagen af humle, når The Corner byder på ikke mindre end 6 forskellige slags øl – selvfølgelig alle med humle.

Humle giver bitterhed og aroma til øllen. Men er det egentlig ligegyldigt hvilken slags humle, der kommer i øllen? Ikke hvis du spørger eksperterne. Og denne viden vil de gerne dele med dig.

Derfor inviterer The Corner (Restaurant 108’s kaffe- og vinbar) til en aften med humlen i fokus.

Her får du muligheden for at smage dig igennem 6 forskellige øl i den humlende kategori, som Nørrebro Bryghus og BRAW disker op med. Foruden ølsmagning vil der også være foredrag omkring humle.

Special øl og 'dagens ret'

Det koster 250 kr. at deltage til arrangementet, som finder sted på The Corner onsdag 18. april kl. 17-19. Med i prisen får du også en ’dagens ret’, der bliver serveret i umiddelbar forlængelse af ølsmagningen.

Tørster du efter mere øl efter ølsmagning og spisning, er der et udvalg af specielle øl til specielle priser udformet til aftenens anledning.

Du kan købe din billet her.

Ølsmagning. 18. april kl. 17-19. The Corner, Strandgade 108, Kbh. K.