Dagens jazzanbefaling: Oplev stor duokunst med pianist Nikolaj Hess og saxofonist Marc Moomaas Det er de færreste, der sikkert kender dem, til trods for at det har været i gang længe. Men i dag får du muligheden for at skabe et bekendskab, når de kl. 15 indtager Cava Bar med et repertoire af de mest melodiske sange fra jazzens righoldige standardrepertoire.

Stor duokunst med små midler De kan bare det med at skabe intimitet og intense øjeblikke i musikken, pianisten Nikolaj Hess og hans musikalske ven gennem to årtier, den hollandske saxofonist Marc Moomaas. De har været i gang længe, men hvor mange har egentlig hørt dem? Man bør derfor kende sin besøgelsestid, når de under den simrende festival udfolder deres duokunst på Cava Bar med et repertoire af de mest melodiske sange fra jazzens righoldige standardrepertoire. Mommaas/Hess Duo (NL/DK). Fredag 13. juli kl 15.Cava Bar. Ud på voverne med rumænsk stryger 5e-scenen i Kødbyen er blandt festivalens mest eksperimenterende, hvor fri improvisation ofte er i højsædet. Det skal blive interessant at høre Pierre Dørges skæve guitar i sammenspil med den rumænske bratschist Mariaus Ungureanu, saxofonisten Jesper Køvdal og bassisten Thommy Andersson. Noget af et stjernehold, der vil træde ud på voverne uden på forhånd at have aftalt, hvad der skal ske.

Dørge/Ungureanu/Løvdal/Andersson. Fredag 13. juli kl. 17. ILK. 5e. Nyt crossover-værk af polsk stortalent En aften med ny orkestral jazz og crossover, skrevet i anledning af Copenhagen Jazz Festival af den herboende polske pianist og komponist Artur Tuznik. Han vil åbenbare endnu mere af sit store talent ved denne koncert med hele ti polske og skandinaviske musikere her i blandt strygerkvartetten Atom Strings, bassisten Joel Illerhag, saxofonisterne Cezariusz Gadzina og Irek Wojtczak samt Tuznik selv på klaver.

SWAN/Ensemble Plays Music of Artur Tuznik. Fredag 13. juli kl. 20. Sankt Augustins Kirke.