Claus Meyer uddanner New Yorks fattigste: »Der er ti gange så mange, der ønsker at komme ind på vores hold, som vi egentlig har plads til«

Det er ikke, fordi det skorter på filantropiske projekter, når man sådan kaster et blik ned ad Claus Meyers cv. Faktisk skorter det ikke rigtig på noget som helst. Af en kok at være bliver det nok ikke mere entreprenant end i hans tilfælde.

Men selv om han allerede har revolutioneret danskernes måde at tænke mad på med det 'nye nordiske køkken' og sat nye standarder for hvor godt en kanelbolle egentlig kan smage, er der stadig sociale indsatsområder i den vide verden, der kan styrkes, uagtet at man faktisk er en kok fra Falster.

Claus Meyer Født 1963 på Falster. Grundlagde sammen med René Redzepi og Mads Refslund Noma, som i 2010 blev kåret til verdens bedste restaurant. Står bag Great Northern Food Hall på Grant Central Terminal i New York City, hvor han siden 2016 også har haft restauranten Agern, som har en michelinstjerne. Stiftede i 2010 fonden Melting Pot Foundation med det mål at øge livskvaliteten for udsatte befolkningsgrupper. Åbnede i 2013 michelin-restauranten Studio i København sammen med kokken Torsten Vildgaard. Lavede i 2012 madskolen og restauranten Gustu i Bolivia. I dag findes yderligere 12 selvstændige madskoler, blandt andet Manq'a som uddanner fattige unge i La Paz' slumkvarter og El Alto til madhåndværkere.

Det startede i Vridsløselille Statsfængsel i 2011, hvor Claus Meyer i samarbejde med kriminalforsorgen tilbød indsatte en maduddannelse, der rehabiliterede og rustede dem til et liv uden for tremmerne, og det fortsatte sidenhen i Bolivias hovedstad, La Paz, med restauranten og madskolen Gustu, som i dag kører på femte år og har affødt yderligere 12 selvstændige madskoler.

Nu har Claus Meyer kastet sig over Brownsville i Brooklyn. En bydel, der rangerer som den absolut fattigste i New York. Tæt på 100% af områdets 60.000 beboere er afroamerikansk. Det er et sted, hvor halvdelen lever på overførselsindkomst og hvor problemer med fedme, alkohol og narkotika ikke bare er tal i en rapport, men reelle skæbner i bybilledet.

At der konsumeres massive mængder af fastfood og stort set kun købes forproduceret mad, hører med til den pauvre historie om Brownsville. En historie, som Meyer sammen med sin »wing man« Lucas Denton de sidste tre år har arbejdet for at omskrive med madskolen Brownsville Community Culinary Center, der nu har stået til rådighed for interesserede beboere i halvandet år.

»I en periode, hvor jeg har haft relativt mange resurser, har jeg haft lyst til at give noget tilbage af det, jeg selv har fået med mig gennem livet. Jeg gjorde gode erfaringer i Vridsløselille med folk, der ikke havde nogle forudsætninger for at lave mad - det var overrumplende så effektfuldt det var, og det blev meget større end jeg har troet«, siger Claus Meyer.

I 2010 fik hans godgørende kongstanke en fast form, da Claus Meyer etablerede velgørenhedsorganisationen Melting Pot Foundation med det mål at øge livskvaliteten for udsatte befolkningsgrupper med mad og entreprenørskab som .

B triple C, som centret til daglig kaldes, er fondens nyeste initiativ, og projektet dækker både over et spisested, et bageri og et betalt uddannelsesforløb på 10 måneder, hvor unge mellem 18 og 35 år lærer at lave mad og får erhvervserfaring i et matchet praktikforløb. Med tiden er det målet, at de studerende får et arbejde i restaurationsbranchen. For Meyer handler det imidlertid ikke kun om, at de studerende kommer til at forsørge sig selv og deres familier, det handler også om mad som en slags socialt enzym.

»Mad kan jo noget helt specielt. Det er ikke bare et fag, ikke bare en profession – det er også noget med at drage omsorg for andre mennesker, at forkæle andre mennesker og selv at være et givende menneske. Og det er interessant i forhold til folk, der har en problematisk personlig baggrund«, siger han.

»Hvis man øver sig i at tilberede og planlægge vidunderlige måltider for andre, så opøver man også nogle af de helt grundlæggende forudsætninger for at være et civiliseret menneske, der fungerer i en privat sammenhæng, som et samlingspunkt og et positivt element«.

50 år uden stol

Der er ikke nogle lokale afgrøder eller råvarer at komme efter i Brownsville. Asfaltmarkerne præges af byens neon, der skriger McDonalds og KFC. Og »det er ikke det, vi prøver at kopiere hos os«, som Claus Meyer lakonisk siger. Men det kulinarisk afsæt har ikke været givet på forhånd. Derudover forsøger BCCC at give eleverne en mulighed for at teste deres ideer af på et lokalt spisende publikum- ikke på turister som fx i La Paz.

»Det ville aldrig kunne give mening at appellere folk uden for Brownsville. Dels er det langt væk, og dels ønsker man egentlig heller ikke turister. Det gør man heller i Mjølnerparken, tror jeg. Så vi har måttet gøre os meget umage i forhold til at inddrage lokale aktører og organisationer«, siger Claus Meyer om centret, der har to medarbejdere ansat til at tage sig af elevernes personlige sociale forhold.

For at gøre det hele lidt mere brydsomt, er spisestedet den første sit down restaurant i Brownsville i 50 år, og det udgør i sig selv et fremmedelement og et bump på vejen mod at vinde lokalmiljøets kredibilitet, siger Claus Meyer.

»I Brownsville er man vant til, at den mad, man spiser, er klar på to minutter. Folk er allerede på vej ud af døren, inden de er kommet ind af den. Og det er jo ikke så foreneligt med ideen om frisk veltillavet mad, som vi ellers ønsker, de unge mennesker skal lære. Så her har vi været udfordrede«.

Hvis man som lokal trækker en stol ud på spisestedets polerede betongulv og sætter sig ved et bord, kan man vælge forskellige morgenmadstallerkener med variationer over æg, ost og pølser med tomat eller avocado. Til frokost kan man bestille grøn karrysuppe med basilikum eller suyakrydret okseret med ris, bønner og vestindisk relish. Ved siden af kan man få agurke-lemonade eller chailatte. Ingen sundae-is, dybtstegte nuggets eller refill på cola.

En lokal fra Brownsville spiser morgenmad i BCCC. Foto: Jeffrey Lei

Men i restauranten kommer der rent faktisk gæster. Det skyldes blandt andet, mener Claus Meyer, at projektet har valgt at tage udgangspunkt i den afrikanske madkultur, som både gæster og deltagere er forbundet med.