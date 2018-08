Optakt til Haven Festival: Forsangeren fra Arcade Fire spiller gratis dj-set på barbequerestaurant i Kødbyen Haven Festival overrasker med anderledes musikoplevelse i sidste øjeblik. Win Butler fra Arcade Fire spiller på Warpigs i Kødbyen torsdag 9 august fra kl. 20.

Den kommende weekend er Refshaleøens rustikke omgivelser for andet år i træk hjemsted for Haven Festival, et veritabelt feinschmecker-paradis, der kombinerer øl, mad, kunst og musik på nye måder.

Sammen med Mikkeller overrasker festivalen i sidste øjeblik med en anderledes musikalsk oplevelse:

»Som festival kan vi godt lide at improvisere og arrangere skæve arrangementer. Pludselig så vi en mulighed, da Win Butler er i byen. Han gav udtryk for, at han var klar på at spille et dj-set, og det gør han faktisk også, når han er på turné andre steder i verden«, siger Sigurd Hartkorn Plaetner, presseansvarlig og talsperson for Haven Festival.

Festivalen har derfor arrangeret, at Win Butler fra det canadiske rockband Arcade Fire spiller et gratis dj-set under dæknavnet 'DJ Windows 98' torsdag 9. august fra kl. 20 på Warpigs i Kødbyen, hvor der vil blive sat en pult op i hjørnet af restauranten.

Inden da, fra kl. 19-20 fortæller Sigurd Hartkorn Plaetner, vil der være opvarmning med et endnu ukendt navn.

På trods af det store navn regner arrangørerne dog ikke med, at det bliver en vild fest:

»Det bliver nok ikke en smadderfest, for vi vil helst ikke have, at vores publikum er for ødelagte til at komme på festivalen dagen efter«, siger Sigurd Hartkorn Plaetner og slår fast:

»Det bliver en intim, musikalsk oplevelse med god stemning«.

Win Butler dj-set. Torsdag 9. august fra kl. 19. Warpigs, Kbh. V.