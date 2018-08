Muld, magi og mad: Søndag kan du tage til grøntsagsfestival på Israels Plads Er du tosset med grøntsager, så er Israels Plads det helt rette sted at befinde sig på søndag. Her kan du bl.a. forsøge dig med syltningens kunst, du kan få inspiration til en grønnere kost og deltage i fællesspisning.

Den store madfestival Copenhagen Cooking skydes i gang på fredag og forløber 10 dage frem. Og i den anledning kan du tage til grøntsagsfestival på Israels Plads på søndag fra kl. 11-21.

Her kan du forsøge dig med syltning, du kan brygge cidersodavand og lære at dyrke dine egne spiselige svampe. Og dagen byder på meget mere for du kan også lytte til taler, sange og digte om grøntsager fra entusiastiske grøntsagsfortalere og deltage i fælles madlavning og spisning.

Det er gratis at være med. Dog kan der forekomme betaling ved udvalgte aktiviteter.

Syltning, svampedyrkning og fælles spisning

Der er selvfølgelig masser af grønt på programmet, når endagsfestivalen finder sted på søndag. Her kan man blandt andet få inspiration til at få flere grøntsager indført i kosten. Du kan nemlig tilmelde dig en gratis 30 minutters session med en grøntsagscoach, som vil dele sine erfaringer med det praktiske, inspirationen og økonomien ved at spise flere grøntsager i den daglige kost.

Er du helt pjattet med grøntsager og har et hjerte, der brænder for det i en sådan grad, at du har fabrikeret tekster, der kan læses højt eller tilsættes melodi, så kan du få muligheden for at optræde med dit grønne indslag (tilmelding kræves).

Du kan også få hands-on og lære kunsten at sylte. Det er nemlig ganske simpelt, når man vel og mærke kender teknikken. Og så kan man rent faktisk sylte meget andet end rødbeder og agurker. Rie Schimmll guider dig gennem workshoppen, som du frit kan springe med på i tidsrummet 10-17, og tag gerne børnene med forbi Ries sylteverden.

Du kan også forsøge dig som brygger og lave din egen Swizzel med guidning fra Læsk. Swizzle er en ny læskedrik, hvor der bruges naturlige ingredienser og danske frugtcidereddiker, der ender ud i en læskedrik, som byder på lavt sukkerindhold og masser af smag. Workshoppen varer 45 minutter, og afholdes 3 gange i løbet af dagen i det store telt, som bliver kaldt Laden på Israels Plads. Workshoppen er særligt tiltænkt det yngre publikum.

Det er ikke så ofte, at man hører om nogen, der dyrker sine egne spiselige svampe. Men hvorfor egentlig ikke? Ja det har TagTomat også tænkt. Derfor inviterer de svampeglade folk forbi deres workhop, hvor man netop kan lære at dyrke sine egne svampe.

Grøntsagsfestivalen afsluttes i den grønne ånd med fælles madlavning af alle de tiloversblevne råvarer fra festivalen og en dertilhørende fælles middag. De grøntsags kyndige coaches hjælper med at skabe et overblik og sammensætte menuen, som selvfølgelig vil være vegetarisk. Den fælles madlavningen begynder kl. 17 og det koster 75 kr. at deltage.

Muld, magi og mad. Søndag 26. august kl. 10-21, Israels Plads, KBH. K.