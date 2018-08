'Verdens verdensmester' Judah Friedlander gæster københavnsk comedy-klub på fredag Fredag 31. august optræder komikeren og skuespilleren Judah Friedlander hele to gange her i København.

Den amerikanske komiker Judah Friedlander har efterhånden en lang karriere på New Yorks undergrundscene bag sig.

Aften efter aften har han optrådt for publikum og kollegaer på legendariske steder som The Comedy Cellar i Greenwich Village, Carolines på Broadway og Gotham Comedy Club i Chelsea. Han er hvad man kan kalde for en 'komiker for komikerne', en højtagtet person i miljøet - men det store folkelige gennembrud kom aldrig. I hvert fald ikke før 'Saturday Night Live'-stjernen Tina Fey hev fat i ham og gav ham en rolle i hitserien '30 Rock'.

Pludselig blev Friedlanders skæve persona og skøre komik transmitteret til tv-skærme over hele kloden, og manden med det store skæg og de mange trucker-kasketter kunne optræde på langt større scener, end hvad tidligere var muligt.

Sidste år udgav han i samarbejde med Netflix comedy-showet 'America Is The Greatest Country In The USA', og nu er han på verdensturné med opfølgeren, 'America ... Still Number One', som han fredag aften optræder med hele to gange på Comedy Zoo i indre København hhv. kl. 19 og 22.

Friedlander er kendt for sin publikumsinddragelse og for skarpe sociopolitiske analyser, og med sin storhedsvanvittige persona som 'Verdens verdensmester' begår han dybt ironisk og anti-neoliberal satire med svirp i.

Billetter koster 200 kr. og kan købes via comedy-klubbens hjemmeside.