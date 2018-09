Nu ruller Rick Astley igen: Han solgte millioner af cd’er. Skred fra karrieren. Blev genfødt på YouTube.

Rick Astley griner i telefonen, da han bliver spurgt, hvordan i alverden han sidste år endte på scenen i Japan til en koncert med sine idoler i bandet Foo Fighters for at synge det gamle pophit ’Never Gonna Give You Up’ sammen med Dave Grohl:

»Den slags sker, fordi ’Never Gonna Give Your Up’ er blevet et internetfænomen – rickrolling. Hele det fænomen har intet med mig at gøre. Det menneske, der oprindelig fandt på det, kunne lige så godt have valgt en sang af Duran Duran eller A-ha. Men jeg kæmper ikke imod det. Indimellem synes jeg, det er sjovt. Og uden rickrolling var jeg ikke blevet inviteret til at optræde med Foo Fighters«, siger den britiske popsanger om internetjoken, der begyndte at brede sig globalt i 2007 og har været med til at gøre ham populær igen.

Blå bog Rick Astley Engelsk sanger, sangskriver og musiker født 6. februar 1966 Solodebut og gennembrud i 1987 med singlen ’Never Gonna Give You Up’. Fik udgivet 4 album, inden han trak sig tilbage i 1993, 27 år gammel Comeback som pladekunstner i 2002, som performer i 2004 og holdt derefter pause igen. I 2007 blev internetfænomenet ’rickrolling’ verdensomspændende Aktuel med albummet ’Beautiful Life’ og spiller to udsolgte koncerter på Vega 24. og 25. september

Rickrolling går kort fortalt ud på, at folk narres til uventet og midt i en helt anden sammenhæng at se en youtubevideo med Rick Astley, der synger sit kæmpehit ’Never Gonna Give You Up’ fra 1987. Nyhedsudsendelser, stormagasinet Macy’s, Scientology, IS og mange andre har været ofre for rickrolling.

Jeg var simpelthen ikke særlig vild med musikbranchen. Kærligheden til musikken mistede jeg aldrig, men musikbranchen er et helt andet rovdyr at have med at gøre

Rick Astley har ingen penge tjent på fænomenet og kunne have valgt at brokke sig over, at mange millioner mennesker har moret sig med at se en gammel video, fra dengang han var en genert 21-årig, der dansede og sang sig igennem et klokkeklart pophit, som kom til at ændre hans liv fuldstændig.

Men i stedet for at være sur har han fået det bedst mulige ud af joken:

»Rickrolling har betydet, at unge i alle aldre, fra teenagere til universitetsstuderende, kender den sang, selv om de ikke var født, da den blev udgivet. Det kan godt være, at de ikke kan lide den. Under alle omstændigheder er det ret fantastisk, at de kender den. Det viser, hvor meget musikverdenen har forandret sig. For 30 år siden, før internettet, ville så mange aldrig være stødt på et 30 år gammelt nummer«.

Livet som omrejsende sælger

Rick Astley voksede op i Newton-le-Willows i den vestengelske by Lancashire. Forældrene var skilt, og han boede hos sin far. Da han var 10 år, begyndte han at synge i kor i den lokale kirke, og fra han var teenager, spillede han samtidig trommer i lokale bands.

I 1985 var han trommeslager i FBI, som spillede covernumre af Beatles og Shadows, og som pludselig stod uden sanger. Den ellers temmelig sky Rick Astley overtog mikrofonen, og da hitproduceren Pete Waterman overværede en koncert med gruppen, blev han overvældet af Astleys rene klare stemme.

Rick Astley blev overtalt til at flytte til London, hvor han blev den nye stemme for sangskriver- og produktionstrioen Stock Aitken Waterman, der spredte hits som konfetti i slutningen af 80’erne. Til Astley skrev Stock Aitken Waterman ’Never Gonna Give You Up’, der blev udgivet som debutsingle i august 1987 og blev en kæmpesucces. Med det samme.

’Never Gonna Give You Up’ tilbragte fem uger på toppen af den engelske hitliste, toppede også hitlisterne i 24 andre lande, vandt en stor engelsk pris ved udgangen af 1987 og blev hans første af 13 hits i løbet af ganske få år. Herefter fik han stor succes med andre numre som ’Whenever You Need Somebody’ og ’Together Forever’ fra debutalbummet, der også hed ’Whenever You Need Somebody’, ligesom han var populær i de efterfølgende år, hvor han blandt andet fik udgivet det Stock Aitken Waterman-producerede album ’Hold Me in Your Arms’.

Han skrev selv en del af sangene på sine tidlige plader, men blev alligevel kaldt en marionetdukke styret af en hitfabrik, og han havde det ikke nemt med at være i musikbranchen. Og da han var bare 27 år gammel, i 1993, trak han sig simpelthen tilbage som popstjerne.

Hvorfor gjorde du det?

»Jeg brød mig ikke om det længere. Jeg var simpelthen ikke særlig vild med musikbranchen. Kærligheden til musikken mistede jeg aldrig, men musikbranchen er et helt andet rovdyr at have med at gøre. Det med at være popstjerne ser anderledes ud på afstand, end det er. Sandheden er, at man en stor del af tiden arbejder som omrejsende sælger. Og der er ikke noget i vejen med at være omrejsende sælger, hvis man ved, at det er det, man går ind til. Men det vidste jeg ikke«.

Rick Astley ville gerne lave musik. Også sin egen musik. Men det var der ikke meget tid til, mens han hittede mest:

Foto: Pr-foto

»Jeg ved ikke, hvad jeg havde tænkt om det, hvis nogen på forhånd havde fortalt mig, hvad jobbet gik ud på. Hvis nogen havde sagt, at man rejser meget, snakker en masse om musik og kun en gang imellem får mulighed for faktisk at lave noget musik ...«.

Ærgrer du dig over, at du mødte Stock Aitken Waterman?

»Nej. Men det ville have været dejligt at have mødt David Bowie i stedet for«, svarer Rick Astley og ler, inden han tilføjer: »Alvorligt talt: Jeg fortryder ikke rigtig noget som helst«.

Hittet, der betalte huset

Rick Astley opgav ikke bare popstjernejobbet i 1993. Han forlod simpelthen arbejdsmarkedet. I løbet af få år i musikbranchen havde han tjent så mange penge, at han ikke behøvede arbejde mere. Succesen med ’Never Gonna Give You Up’ fik pladesalget til at accelerere.

»Den sang har åbenlyst nok betydet rigtig meget for mit personlige liv. Den har givet mig så mange helt konkrete fysiske ting. Som for eksempel det hus, jeg bor i. Det er ikke, fordi jeg er superrig. Men jeg var meget forsigtig med penge som ung, og jeg har aldrig skullet bekymre mig om, hvordan jeg skulle få betalt varmeregningen«.

Den sang har åbenlyst nok betydet rigtig meget for mit personlige liv. Den har givet mig så mange helt konkrete fysiske ting. Som for eksempel det hus, jeg bor i

Huset ligger lidt uden for Londons centrum. Her har han sit eget studie. Det var i det hus, han opholdt sig meget af tiden, de år han ikke var aktiv i musikbranchen. Uden at lave noget spektakulært:

»Jeg er nødt til at opfinde et eller andet eller lyve, hvis jeg skal forklare, hvad jeg foretog mig i 10 eller 15 år. Fordi det simpelthen ikke er interessant nok at fortælle, hvad jeg fik tiden til at gå med«.

Kort tid efter at Rick Astley var brudt igennem med ’Never Gonna Give You Up’, var han i København for første gang – for at møde den danske afdeling af sit pladeselskab. Der traf han Lene Bausager, som senere blev filmproducer.

»Et år senere tog jeg til Skandinavien for at give koncerter. Da arbejdede Lene ikke længere på pladeselskabet, men hun kom til koncerten i K.B. Hallen for at møde nogle af sine tidligere kolleger. Min manager inviterede hende backstage, hvor vi hilste på hinanden og drak en kop te. Efter den aften begyndte vi at ringe sammen, vi blev kærester, og vi har været sammen siden«.

Foto: Rick A. Rankin

Lene Bausager har i mange år arbejdet som filmproducer og i de senere år også som Rick Astleys manager. De har en datter, som han tilbragte meget tid sammen med, i de år han ikke lavede musik:

»Men jeg var altså ingen superfar. Vi havde også en au pair. At jeg var hjemme, betød imidlertid, at jeg var der, hvis hun havde brug for det. Det var et meget ustresset liv. Der er ingen tvivl om, at det var en luksus, at vi havde mulighed for at være meget sammen. Jeg ved, at det er noget, mange – både fædre og mødre – ville ønske, at de havde med deres børn«.

3 unyttige fakta Richard Paul Astley Nej tak til ’Pretty Woman’ Filmmagerne bag ’Pretty Woman’ tilbød i 1990 Rick Astley at synge titelsangen til kultfilmen med Julia Roberts og Richard Gere i hovedrollerne. Astley sagde nej tak. Plottet – millionær møder prostitueret – lød ikke som et hit i hans ører, og Julia Roberts havde han aldrig hørt om. Set i bagspejlet skulle han nok have gjort det, indrømmede han senere. Har Rick Astley givet op? I 2009 blev Rick Astley rapporteret død. Over en million likede en mindeside på Facebook, og det førte til, at Astley offentligt måtte forsikre sine fans om, at han altså var i live, havde det udmærket – og at folk i øvrigt skulle holde op med at tro på alt, hvad der står på internettet. Pop mod Islamisk Stat Rick Astley har, på en måde, hjulpet til med at hindre IS i at udbrede sine budskaber. I kølvandet på terrorangrebet i Paris i 2015 rickrollede hackergruppen Anonymous alle hashtags, IS brugte på Twitter. Forstået på den måde, at når IS forsøgte at få et budskab igennem via Twitter, poppede Rick Astley syngende og dansende op med hittet ’Never Gonna Give You Up’. Kilde: telegraph.co.uk, thefamouspeople.com Vis mere

Lene Bausager og Rick Astleys nu voksne datter har studeret i København i nogle år: »Hun har et år tilbage af sin uddannelse på Det Kongelige Danske Kunstakademi, og det er kun få uger, siden jeg besøgte hende. Lene er i København hver 5. eller 6. uge. For er mig er Danmark som mit andet hjemland, fordi jeg er kommet der så meget igennem 30 år«, siger Rick Astley.

På toppen med Adele

Lene Bausager er forklaringen på, at han forstår og taler noget dansk. Især i de senere år har hun tilmed haft stor betydning for hans karriere.

Efter at have været inaktiv i lange perioder begyndte han for nogle år siden at lave mere musik i sit hjemmestudie. Han skrev sange, og han spillede selv samtlige instrumenter, da han indspillede dem. Han var dog ikke helt sikker på, at de skulle udgives:

»Jeg har det indimellem med at se ret negativt på tingene. Lene er anderledes positiv. Det er noget af et statement at komme med, men jeg er ikke sikker på, at jeg havde haft mod til at udgive mine nyeste plader, hvis ikke hun havde opmuntret mig til det«.

Han var lige fyldt 50, da han i 2016 gjorde comeback med popalbummet ’50’. Titlen var en pendant til, at Adele – som han er begejstret for – har navngivet sine plader efter sin alder. Da ’50’ udkom, var Adele aktuel med ’25’: »Jeg forventede overhovedet ikke, at mit album ville blive en succes, og at det ville ryge ind på førstepladsen på den engelske hitliste og blive solgt i 300.000 eksemplarer, hvilket er virkelig mange i dag. Og jeg havde godt nok ikke drømt om, at man ville kunne se mit navn ved siden af Adeles på en hitliste. ’50’ ved siden af ’25’. Det var ret morsomt«.

For nogle måneder siden fulgte han op på ’50’ med det nye album ’Beautiful Life’. Produktionen har ikke den unge Astleys mere pågående poplyd. Nu synger Astley en moden mands overvejelser om livet, som det er, og stemmen er intakt. Ved koncerterne på sin igangværende turné veksler han mellem at synge den nye bløde voksenpop, de gamle hits samt en række covernumre.

Jeg havde godt nok ikke drømt om, at man ville kunne se mit navn ved siden af Adeles på en hitliste

Nogle gange spiller han selv på trommerne: »Det kommer an på, om jeg er i humør til det«.

Mange aftener er AC/DCs ’Highway to Hell’ blandt de covernumre, publikum kan opleve. Umiddelbart et lidt overraskende valg når man tænker på den voksne Astleys noble lyd.

Han gnægger muntert i telefonen hjemme fra London og siger:

»Jamen, jeg har en meget bred smag. Det tror jeg egentlig, de fleste har i dag. Og lige med ’Highway to Hell’ er det sådan, at jeg kender hvert eneste trommeslag på det nummer. Fordi jeg hørte det igen og igen, da jeg var ung og formativ. Jeg elsker stadig at spille trommerne i den sang«.

Rick Astley. 23. og 24. september. Store Vega, Enghavevej 40, Kbh. V. Begge koncerter er udsolgte.