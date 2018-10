På torsdag fyldes københavnsk spillested endnu en gang med musik, du muligvis ikke kender ... endnu Uniradioen og Huset-KBH inviterer til torsdagskoncert med toner fra det elektroniske hjørne, når Farveblind og Abalone indtager scenen.

På torsdag fyldes Huset-KBH endnu en gang med god musik, du muligvis ikke kender.

Endnu.

Gennem en årrække har Uniradioen og Huset-KBH samarbejdet om at præsentere de nyeste og mest aktuelle nordiske kunstnere. To gange om året finder en række af koncerter sted, hvor unge talenter får lov til at afprøve deres værd over for et publikum.

Tidligere har navne som Bisse, Shy Shy Shy og Fugleflugten været på plakaten.

På torsdag 4. oktober er det blevet tid for Farveblind og Abalone at indtage Musikcafeens intime rammer i Magstræde. Begge kunstnere gør sig i den elektroniske genre.

Abalone laver musik, der er inspireret af vejret såvel som den britiske klublyd. Der er altså en god blanding af melankolsk drømmemusik og dansable melodier over det, forlyder det.

Abalone får følgeskab af duoen Farveblind, der udgøres af Jens Asger Lykkeboe Mouritzen og Magnus Pilgaard Grønnebæk. Med egne ord beskriver de deres musik som »tempofyldt og rowdy as fuck«. Så husk danseskoene, for der bliver helt sikkert mulighed for at svinge hofterne torsdag aften.

Første koncert går i gang kl. 20. En billet kan fås for 50 kr., og den kan du købe lige her.

Uniradioen præsenterer Farveblind og Abalone. Torsdag 4. oktober kl. 20. Huset-KBH, Rådhusstræde 13, KBH. K.