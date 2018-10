Ibyens nye horoskop: Skal du til Miss Wet-T-shirt, høre hudløs poesi eller ud at spise med pinde? Er du skytte? Så vil du i denne uge »opsøge romantiske oplevelser«. Ibyen tipper dig til den helt rette destination i byen...

Godmorgen,

Her på Ibyen har vi fået et klarsyn: Fremtiden står skrevet i Solen, Månen og stjernerne.

Fremover klæder vi dig hver uge på med et horoskop og en guide til Københavns kultur-, kunst- og madoplevelser, der passer til netop dig og dit stjernetegn. På den måde kan du trygt gå ud i ugen og spise, lytte og opleve i pagt med planeternes positioner.

Til at tyde himmellegemerne har vi allieret os med Astrolog-Brian, der i 16 år arbejdede som ejendomsmægler i Nybolig, og siden har viet sit jordiske liv til astrologien. Du kan lære ham bedre at kende i dette interview.

Let's get started.

UGENS INTRO

Astrolog-Brian siger: I den kommende uge er kærlighedens planeter (<3), Venus og Mars, på kollisionskurs, og det kan være svært at forstå hinanden, selv om tiltrækningskraften er til stede. Det er bedst ikke at have for mange forventninger, men at mødes med et frisk og åbent sind. Lad spontaniteten råde.

Horoskopet gælder fra mandag 8. oktober til søndag 14. oktober.

VÆDDEREN (21. marts-20. april)

Nymånen kan sætte gang i mange følelser, især hos din eventuelle partner. Det er noget lettere at være sammen med vennerne. Du kan også søge fællesskabet i foreningslivet. Her er du populær, og her er der fysisk aktivitet. Pengene sidder lidt løst i lommen.

Ibyen spår: Ja, ja, pengene sidder måske løst, men du burde spare (du ved det, og vi ved det), så tag på Frederiksberg Loppetorv, hvor du kan gøre et kup lørdag mellem 9 og 15. Loppetorvet lukker for sæsonen 20. oktober.

Frederiksberg Loppetorv. 13. og 20. okt. 9-15. På pladsen bag Frederiksberg Rådhus. www.frederiksberg.dk/loppetorv

TYREN (21. april-21. maj)

Du må tilpasse dig andre mere, end du bryder dig om. Det kan være svært at protestere, for du bliver ikke hørt. Din styrke ligger i ikke at give op, og som du tager hul på weekenden, får du en fornuftig person i tale. Et velkendt, men fornyet sted får dig til at gå ud.

Ibyen spår: Gothersgade kalder, baby. Du skal ud at trampe på nyåbnede Ibiza Beach Bar i Gothersgade. Der er dak-dak-musik fra 1990’erne, tropiske cocktails i baren og Miss Wet-T-shirt-konkurrence på udvalgte fredage. Husk præservativer.

Ibiza Beach Bar. Tors-lørdag 19-05. Gothersgade 35, Kbh. K. www.ibizabeachbar.dk

TVILLINGERNE (22. maj-21. juni)

Du kan charmere dine omgivelser først på ugen. Det kan være dit eget forsøg på at pifte hverdagslivet lidt op, hvilket vil lykkes. Der bliver rusket op i rutinerne, og din kontaktflade vokser. Du søger oplevelser, der gør indtryk, eller som gør noget godt for din fysik.

Ibyen spår: Den hippe amerikanske kunstner Devin Troy Strother er på væggene i Gallery V1 i Kødbyen lige nu, og du skal derhen for at udforske værkerne, der prikker til racedebatten, leger med æstetik fra Generation Internet og i det hele taget er woke AF.

Devin Troy Strother. Til 20. okt. Gratis entré. V1, Flæsketorvet 69-71, 1711 Kbh. V. www.v1gallery.com

KREBSEN (22. juni-22. juli)

Først på ugen finder du den ro derhjemme, som du har brug for. Meget mere gang i den bliver der fra onsdag. Du breder dig over flere aktiviteter, og det giver en del transport, da det nu foregår uden for dit hjem. Op til weekenden har du to aftaler og må aflyse den ene.

Ibyen spår: Lad os være ærlige: Det lyder som lidt af en skoduge. Behold fighterånden, drik en øl, og tag en spiller i Huset i Magstræde, hvor der er brætspil galore på Københavns Spilfestival fredag til søndag.

Københavns Spilfestival. 12.-14. okt., Huset i Magstræde. Rådhusstræde 13, Kbh. K. Gratis. www.huset-kbh.dk

LØVEN (23. juli-23. aug.)

Du er i dit snakkesalige hjørne, hvilket kan føre til dybe samtaler. Du får også let berørt mere ømtålige emner. Du må sande, at folk måske ikke er så modtagelige over for dine ændringsforslag. I weekenden holder du til i nabolaget. Udendørs aktiviteter trækker også.

Ibyen spår: Shut up og spis. Topkok og Kiin Kiin-bagmand Henrik Yde har åbnet ny asiatisk fastfoodrestaurant på Fælledvej med ramen, pokebowls og meget mere, og du skal naturligvis derhen og sige konichiwa som en af de første.

BRW Bar. Fælledvej 9, Kbh. N. Åbent alle dage 16-22. www.brwbar.dk

JOMFRUEN (24. aug.-23. sep.)

Luft dit sociale gen først på ugen. Der kan opdateres meget med hinanden over en hurtig kop kaffe. Samtaleemner skifter fra onsdag, og du kan føle, at andre lægger ordene i munden på dig. Lægger du bånd på din egen ytringsfrihed? Weekenden skal være sjov.

Ibyen spår: Nå, så folk lægger ord i munden på dig? Det må stoppes. Find din vildeste divaattitude frem og tag i Vega på lørdag, hvor en række af landets allerbedste draqqueens og lipsyncere holder ’halloqween’. Forbered dig på en heftigt glitrende halloweenfest.

Draghouse Halloqween. Lørdag 13. okt. 175 kr. Lille Vega, Enghavevej 40, Kbh. www.vega.dk

VÆGTEN (24. sep.-23. okt.)

Du kan vække en del opmærksomhed både med dit udseende og med det, du siger. Du kommer også let i tvivl kan bekymre dig en del. Din eventuelle kæreste er ikke så let at tale med og kan stille sig på tværs. Gå lidt på kompromis, og nyd frihed sidst på ugen.

Ibyen spår: Du trænger til at grine. Tag til Vesterbro og gnæg, når teaterduoen Coronation Chicken – der laver popupshows i køkkener og spisestuer i hele Europa – onsdag til lørdag optræder på Teatret ved Sorte Hest.