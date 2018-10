Ugens Ibyen-horoskop: Er du født i tyrens tegn? Så skal du til koncert i Rundetårn i denne uge

Vintertiden er officielt sparket i gang (har du husket at justere Casio-uret?), men ikke noget med at gå i dvale.

Denne uge er byen fuld af oplevelser, og vanen tro guider Astrolog-Brian og Ibyen her til de bedste kultur-, mad- og kunstoplevelser for netop dig og dit stjernetegn.

Husk! Du kan få dit stjernetegns horoskop automatisk tilsendt hver mandag ved at tilmelde dig Ibyens nyhedsbrev.

Horoskopet gælder fra mandag 29. oktober til søndag 4.november.

UGENS INTRO

Astrolog-Brian siger: Det er en noget anderledes og mere udadvendt energi, der toner frem ved ugens start. Lidt overfølsomt navlepilleri bliver afløst af en udadvendt og glad stemning, der opfordrer til en filosofisk tankegang. En sund nysgerrighed skal tilfredsstilles og sætte fokus på viden og uddannelse. Fællesskabsfølelsen er stærk.

Vædderen (21. marts-20. april)

Du vil gerne skille dig ud fra mængden. På den måde tiltrækker du personer, der er anderledes. Din nysgerrighed er også som en magnet på noget nyt og fremmed. De oplevelser, du søger, skal udvide din horisont og gøre dig klogere. Du kører gerne langt for at opsøge dette.

Ibyen spår: Hvad så, din weirdo-magnet? Du skal til eksperimenterende lydteater. Festivalen Gong Tomorrow er garant for den slags, og i år åbner herligheden med ’Nice Guys Win Twice’; videokunst, politiske diskurser og ny musik. På Refshaleøen, for du kommer ikke længere væk.

Nice Guys Win Twice. 2. nov. kl. 20. Entré: 120 kroner. Teaterøen, William Wains Gade 11, Kbh. K.

Vægten (24. sep.-23. okt.)

Du er opmærksom på, hvad andre har af overskud og får råd til. Selv om du ønsker at holde igen, vil du ikke at gå glip af noget. Især hvis du vil gøre et godt og kærligt indtryk, har du ingen stopklods. Dine penge er også godt givet ud, hvis de forbedrer dit udseende.

Ibyen spår: It’s tea time, dear. En kop god urtete holder skindet stramt, ånden ung og hjernen kvik, og i Magasin har de netop genåbnet deres historiske tesalon. Det er dessert-restauranten Winterspring, der sørger for bagværk og te udvalgt i samarbejde med ’førende, internationale te-sommelierer’.

Magasins Thesalon. Kongens Nytorv 13, Kbh. Alle dage 10-20.

Tyren (21. april-21. maj)

Der er fest og farver omkring dig først på ugen. Det kan være hyggeligt, men det er ikke noget, du holder til i længden. Du kan under stor opstandelse og måske protest trække dig fra sådan selskabelighed. Du tiltrækkes af sanselige oplevelser, også dem på tomandshånd.

Ibyen spår: Okay, party animal, onsdag er det tid til trække feststikket og søge indad. Tag i toppen af Rundetårn, hvor Søren Ulrik Thomsen og DR VokalEnsemblet med poesi og musik rejser gennem sorgens udtryk. Allehelgensaften har aldrig været så skrøbeligt smuk.

Sammen om sorgen. Onsdag 31. okt. kl. 19 og 21. Entré 130/60 kr. Rundetårn, Købmagergade 52A, Kbh.

Skorpionen (24. okt.-22. nov.)

Læg dine ideer og planer på bordet. Du står over for en sjælden chance for at trænge igennem, og den må du gribe. Det er let at mærke, hvad du brænder for, og dit engagement smitter. Du kan hurtigt samle andre omkring dig, og de aktiviteter, du vælger og planlægger.

Ibyen spår: Du er handlekraftig, og kors, hvor det klæder dig, Skorpion! Bevar din slagfærdighed, og tag til Snedkernes Efterårsudstilling 2018, der torsdag åbner på det smukke Thorvaldsens Museum. Mød morgendagens møbelarkitekter, og se gedigent, hjemmebanket snedkerkram på topniveau.

Snedkernes Efterårsudstilling 2018. 1. nov.-9.dec. Bertel Thorvaldsens Plads 2, Kbh. Entré 70 kr./50 kr.

Tvillingerne (22. maj-21. juni)

Særlige heldige omstændigheder kan næsten slå benene væk under dig. Når de første travle dage er klaret, kan du komme ud blandt andre. Nu kan du dele din personlige triumf og beundrende blikke. Der er flirt i luften, og her kan der også blive sendt mange kærlige blikke.

Ibyen spår: Kan vi alle blive enige om, at der ikke findes noget mere romantisk end at sende flirtende blikke til ens udkårne over et stearinlys, et godt glas rødvin og en spandfuld Lady og Vagabonden-spaghetti? Tager du til Carbonara Festival, kan du tilmed få den serveret af en vaskeægte italiener. O sole mio!

Carbonara Festival. 2.-4. nov. Kl.10-17. Frederiksborggade 21, Kbh.

Skytten (23. nov.-21. dec.)

Noget, du har arbejdet seriøst med, kommer nu i mål. I den forbindelse kan der være en person, du ser op til og respekterer, der viser interesse for dine præstationer. Du behøver ikke dele alt med andre. Dine venner kan sikkert mærke, at du har gang i noget stort.

Ibyen spår: Tillykke, skal der lyde her fra redaktionen! En anden, der også kan store ting, er instruktør Luca Guadagnino. Måske du ser op til ’Call Me By Your Name’-skaberen? I så fald skal du til snigpremiere på hans gyser ’Suspiria’. Det er podcasten Filmnørdens Hjørne, der inviterer indenfor.

Suspiria. 31. okt. kl. 18.30. Entré: 95 kr. Grand Teatret, Mikkel Bryggers Gade 8, Kbh.

Krebsen (22. juni-22. juli)

Du fordyber og koncentrerer dig, som om det var eksamenstid. Selv om du ikke skal bevise noget over for andre, kan du blive meget klogere. Efter at have holdt alt og alle udenfor et stykke tid, opsøger du selv andre fra onsdag. Du elsker den gode og lattermilde stemning.