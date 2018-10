Grufuld guide: 8 halloween-events, du kan besøge med (og uden) ungerne Hvor finder man uhygge, gys og gru i efterårsmørket til halloween i København? Ibyen guider dig til de bedste steder.

Uuh! Efterårets mørke har lagt sig over byen, og (u)hyggen er fulgt med. Når de dødes og de levendes verdener i denne uge mødes til halloween, bliver det ekstra skræmmende. Men hvor skal du tage hen for at få et godt gys eller blot en sød skålfuld græskarsuppe? Ibyen guider dig til 8 halloweenarrangementer i København.

Til de yngste

(U)hyggelige fortællinger

Hvis I ikke er bange for at tisse i bukserne af skræk, bør I tage i kælderen under Islands Brygge Bibliotek, hvor der fortælles gyserhistorier. Her bliver historien ikke fortalt rundt om lejrbålet og med en lommelygte under hagen, men med mere spiseligt: med et stykke pizza.

Et musikalsk gys

Sammen med DR’s børnekor og skolebørn fra Amager inviterer DR Symfoniorkestret til musikalske gys i Koncerthuset. På programmet er der uhyggelige halloweensange fra Harry Potters magiske univers og fællessang – og det kan hele familien jo være med på.

Halloweenkoncert.27. okt. Kl. 11.30. Ørestads Boulevard 13, Kbh. S. Entré 90-160 kroner.

Børnebyvandring

Når de dødes verden og de levendes verden natten mellem 31. oktober og 1. november smelter sammen, kan det være ganske brugbart at vide, hvordan du ryster et spøgelse af dig. Netop det kan du lære på børnebyvandring halloween style. På turen kommer man forbi skræmmende krigszoner, kirkegårde og henrettelsessteder. Sluttelig er der slikposer til de deltagende. Hvis de vel at mærke overlever.

Børnebyvandring.28. okt. Kl. 10. Øster Voldgade 15, Kbh. K. Entré 50 kroner.

Skær dit eget græskarhoved

Synes du, at dit græskarhoved med dets spidse tænder og trekantede øjne ligner naboens lidt for meget? Så tag din runde orange fætter under armen og bevæg dig til havnekulturkontoret på Østerbro, hvor håndværkeren Ani Harutyunyan giver dig gode græskartips. Arrangørerne garanterer, at du går derfra med en uhyggelig halloweenlampe – og formentlig en, der er pænere udskåret end naboens.

Skær dit eget græskarhoved.29. okt. Kl. 15. Århusgade 126, Kbh. Ø. Fri entré.

Til de ældste

Halloweenturen

Har du hørt om Københavns indemurede børn? Har du nogensinde stået oven på en kvart million københavnerlig? Og har du egentlig mødt Fanden selv? Hvis ikke, har du muligheden for det, når Weirdwalks inviterer til en skrækindjagende halloweenvandretur rundt i den mere skræmmende side af Københavns historie. Med derfra vil du også tage viden om, hvordan det føles at dø af byldepest – det kan man jo kalde nyttig viden!

Halloweenturen.31. okt. Kl. 20. Domhuset, Nytorv 25, Kbh. K. Entré 120 kroner.

Halloween i gadekøkkenet

Er du til sødlig græskarsuppe eller måske en drink med den orange grøntsag, skal du tage et smut forbi Broens Gadekøkken ved Inderhavnsbroen.

Hele området er pyntet op med uhyggelige dødningehoveder og flagermus, der forsøger at hamle op med de mange lysende græskar, der også præger gadekøkkenet under halloween.

Er du (u)heldig, støder du måske også på manden med leen.

Halloween i gadekøkkenet.Frem til 4. nov. Kl. 12. Strandgade 95. Kbh. K.

Drag My Halloween

Vil du hellere se hekse i 15 centimeter høje hæle end flyvende på en kost tværs over nattehimlen?

Så skal du tage på GAY Copenhagen Nightclub. Torsdag byder klubben velkommen til nye og ’gamle’ dragqueens, når en nat i frygtens, rædslens og fortvivlelsens tegn skydes i gang.

Aftenens hekse har tilmed en ekstra halloweenoverraskelse til publikummet.