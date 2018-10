Say cheese: Gå amok i ost, når Danmarks største ostefestival vender tilbage I næste uge kan du for tredje år i træk smage dig gennem alskens oste-herligheder til Slow Cheese Copenhagen.

Der findes de gule, de cremede, de faste, de blå, de røde, de rå og sågar de vilde.

Osteuniverset kan synes nærmest uendeligt. Og nu får du - om du er en erfaren eller uerfaren ostespiser - muligheden for at udvide dit ostekendskab.

Danmarks største ostefestival vender nemlig tilbage til København. Og i år er festivalen rykket ud af Kødbyen og finder i stedet sted i et stort festivaltelt på Israels Plads. Det sker lørdag 10. november kl. 10-18.30.

Her vil man dagen lang kunne smage sig igennem enhver slags ost, ligesom man vil kunne høre ostefaglige oplæg og debatter, blive klogere på Danmarks ostehistorie og selvfølgelig socialisere med ligesindede osteentusiaster.

En adgangsbillet koster 75 kr. og gælder i 2,5 timer (kl. 10.00-12:30, kl. 13:00-15:30 eller kl. 16:00-18:30). Er du blandt de 200 første billetkøbere, kan du få din billet til 50 kr.

En festival dedikeret til håndværksoste

Osteelskere kan se frem til at sætte tænderne i både nye og traditionelle produkter fra danske, skånske og andre europæiske specialosterier. Faktisk tæller festivalen 23 osterier med navne såsom Ostekonen Jane, der laver friskost fra sin oldemors opskrift, klassikere som Them, Mammen og Arla samt et væld af større og mindre ostemagere som Ostebørsen, Jernved og Barrit Mejeri.

Festivalen sætter især fokus på nye håndværks-osterier, og »formålet er at stimulere dansk ostekultur« skriver arrangørerne bag Cheese Copenhagen 2018, Mejeriforeningen Ost & ko.

De har allerede holdt flere ostearrangementer i år, bl.a. på Copenhagen Cooking & Food Festival.

Slow Cheese Copenhagen. 10. november, klokken 10-18.30. Du kan læse nærmere om festivalen her.