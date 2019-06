Vi er i midten af 1970’erne.

Anker Jørgensen er nyudnævnt statsminister, oliekrisen gør stadig nas, og i radioen synger Kim Larsen om en kold tid, som vi lever i.

Men i København er der partystemning.

Ibyen flashback Man sku' ha' været der... Med jævne mellemrum dykker Ibyen-redaktionen i Politikens fotoarkiver og serverer snapshots fra Københavns svedigste natklubber, hotteste mødesteder og vildeste fester gennem tiden.

På den prominente natklub Tordenskjold på Kgs. Nytorv kan du møde Margit og Erik Brandt i de lange veloursofaer, og på det nyåbnede Saltlageret, en gammel pumpestation på Gl. Kongevej, hvor Planetariet i dag ligger, flokkes de unge punkere til koncerter med Sods og senere Depeche Mode.

På anden sal i Gothersgade åbner Diskoteque Bonaparte. Herinde spiller discjockeyen alt fra New Order til Kim Wilde, og på dansegulvet mødes de unge og de smukke på byens hotteste kvadratmeter.

Sammen med klubber som Annabel i London og Regine i Paris bliver Bonaparte i slutningen af 1970’erne kendt som et af Europas førende insteder.

Og altså, come on, når man ser de her billeder, forstår man godt hvorfor.

Foto: Asger Sessingø

Bonaparte åbnede i Gothersgade i februar 1970. Det var den islandske natklubejer Thorsteinn Viggosson, der her er omgivet kvindelige bekendtskaber, som stod bag klubben.

Foto: Jørgen Sperling

Klubben blev hurtigt mødested for de unge, smukke og smarte. Her luftes tidens nyeste modefænomen fra Frankrig - ’trussedragten’ - på en kvindelig gæst i 1971.

Foto: Jesper Stormly Hansen

Det kan godt være, at nutidige københavnske natklubber som Simons og Sunday er blevet kendt for fri lattergas og dværge bag baren. Men de kunne også være crazy i 1972. Her er det for eksempel pyjamasparty på Bonaparte. På billedet ses Thorsteinn Viggosson med to kvindelige gæster.

Foto: Jørgen Sperling

It’s fashion, darling! Billedet her er fra 1975, hvor de københavnske tøjbutikker Flipmachine og Superflip lancerede forårets mode i under sloganet ’Rocking Blue Jeans’. På dansegulvet er danseren Douglas Crutchfield med fotomodel Lizzie Corfixen.

Foto: Jesper Stormly Hansen

Dresscoden og musikken ændrede sig i takt med tiden. Her er året er 1979, Blondie storhitter med ’Heart of Glass’, og på Bonaparte er byens unge samlet til punkparty.

Foto: Jesper Stormly Hansen

»Hva’ vil du?«. Festgæst og fuck off til punkparty på Bonaparte i 1979.

Foto: Johnny Bonne

These boots are made for ... dancing. Ild i dansegulvet på Gothersgade i 1977.

Foto: Lars Hansen

Discjockey Kim Bengtsson vender plader på Bonaparte en sommeraften i 1979.

Foto: Jesper Stormly Hansen

Nitter, læder og kig til bryst. Punkbølgen ruller i 1979.

Foto: Jesper Stormly Hansen J&B-whiskey i hånden og fuld fart fremad. Bonaparte, 1979.

Foto: Johnny Bonne

Jamen er det ikke...? Jo. Grace Jones. I egen mystisk-smuk person. I 1977 besøgte den amerikanske discodiva Bonaparte, 24 år gammel og storhittende med ’La Vie en Rose’ fra debutalbummet, der blev udsendt samme år.

Foto: Johnny Bonne

Grace Jones i dans med skuespiller og storcharmør Poul Glargaard på Bonaparte. Flere kendte kiggede forbi Bonaparte gennem tiden, blandt andet prins Carlos af Spanien.

Foto: Jesper Stormly Hansen

I slutningen af 1980’erne lukkede Bonaparte. Senere blev den overtaget af Natcaféen, der stadig ligger i lokalerne i Gothersgade.